Recompensa por alias Primo Gay sube más rápido que el precio del oro: ahora ofrecen $640 millones por su captura

La recompensa que ofrecen las autoridades por Néider Yesid Uñates López, alias Primo Gay, sube más rápido que el precio del oro. Nada más hace dos semanas, la Gobernación de Antioquia ofrecía hasta 200 millones de pesos por quien diera información por su captura y ahora, como si se tratara de una subasta, el Ministerio de Defensa la subió a 640 millones de pesos.
Así lo dio a conocer en las últimas horas el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, quien argumentó este incremento con que “estaría vinculado a por lo menos 12 hechos criminales ocurridos desde junio de 2025, lo que evidencia su papel clave en la expansión y fortalecimiento de esta estructura ilegal”.