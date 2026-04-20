Recompensa por alias Primo Gay sube más rápido que el precio del oro: ahora ofrecen $640 millones por su captura

La recompensa que ofrecen las autoridades por Néider Yesid Uñates López, alias Primo Gay, sube más rápido que el precio del oro. Nada más hace dos semanas, la Gobernación de Antioquia ofrecía hasta 200 millones de pesos por quien diera información por su captura y ahora, como si se tratara de una subasta, el Ministerio de Defensa la subió a 640 millones de pesos. Así lo dio a conocer en las últimas horas el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, quien argumentó este incremento con que “estaría vinculado a por lo menos 12 hechos criminales ocurridos desde junio de 2025, lo que evidencia su papel clave en la expansión y fortalecimiento de esta estructura ilegal”.

Uno de los hechos más reciente estuvo relacionado con la explosión de una granada en el parque principal de Briceño, Norte antioqueño, en un hecho que dejó dos policías lesionados, además de graves daños a los vehículos y propiedades de la zona el Viernes Santo, situación que obligó a suspender las procesiones de ese día.

Esto sumado a los múltiples ataques que se han registrado en este municipio del Norte antioqueño en los últimos días y los atentados contra la fuerza pública a mediados del año pasado entre San Andrés de Cuerquia y Toledo, en la vía hacia Hidroituango, hechos que dejaron dos uniformados muertos. Entérese: Granada contra estación de Briceño, Antioquia, dejó dos policías heridos: ofrecen recompensa Este es el segundo incremento que se le hace a la recompensa para poder capturarlo. Nada más el pasado 6 de abril, el secretario de Seguridad de Antioquia, general (r) Luis Eduardo Martínez Guzmán, anunciaba que este monto pasaba de 100 millones de pesos a 200 millones de pesos, tras el atentado del Viernes Santo. El ministro Sánchez destacó, además, que los hechos de violencia registrados en el Norte antioqueño que lo implicarían contarían con el apoyo de las disidencias provenientes del departamento del Cauca con el fin de fortalecer su ofensiva contra el Clan del Golfo, que pretende incursionar en Briceño.

¿Quién es Néider Yesid Uñates López, alias Primo Gay?

Uñates López es uno de los hombres más poderosos del frente 36 de las disidencias de las Farc, aunque el jefe máximo de la misma es Óscar Javier Cuadros Zea, alias Chejo o Alejandro, a quien le rinde cuentas de sus movimientos. Lleva más de 10 años formando parte de estructuras criminales y de sus primeros pasos se tiene referencia en 2017 cuando se empezó a destacar como un hábil explosivista del ELN. En ese momento habría participado en un ataque en la vereda Los Trozos, de Anorí. Le puede interesar: Alias Primo Gay, el cabecilla de las disidencias que estaría usando trampas para asesinar soldados en Antioquia Por motivos que no son del todo claros, para 2018 se conoció que alias Primo Gay se enfiló en las disidencias, para el frente 36, debido a su habilidad para construir artefactos improvisados. Su fama y efectividad en estos ataques le permitieron que un año más tarde lo ascendieran como cabecilla de escuadra. Es reconocido por las autoridades y dentro de este grupo armado como un hombre con alto interés de figuración mediática, tanto así que antes de la masacre de cuatro personas en la vía entre Angostura y Campamento el 30 de enero de 2023, se tomó una foto con las víctimas antes de ser asesinadas y la difundió en las redes sociales.

Estas mismas redes sociales las utilizó el pasado 16 de marzo, cuando tras un operativo del Ejército en la vereda La Palestina, de Briceño, se tomó una foto haciéndose el muerto e incluso pidió apoyo de familiares y amigos para que reconfirmaran esta versión, algo que fue desvirtuado horas después por las mismas autoridades. En este procedimiento fueron capturados su compañera sentimental y su jefe de escoltas, en medio de un enfrentamiento con el Ejército que alias Primo Gay pretendía usar como excusa para justificar su supuesta muerte y así bajar la ofensiva del Ejército.

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