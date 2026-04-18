¿Qué pasó con Tatiana y Camilo? Dos desapariciones sin rastro en Colombia

El país aún no sabe qué pasó con ellos. A la joven médica Tatiana Hernández la vieron con vida por última vez en Cartagena, y al ingeniero Andrés Camilo Peláez por los lados de Hidroituango, norte de Antioquia. Ambos casos se volvieron mediáticos por sus extrañas circunstancias y por la falta de respuestas. Tatiana, esta semana se cumplió un año de su desaparición; Andrés Camilo, cuatro.
Las olas de Cartagena la vieron por última vez. O eso es lo que se sabe hasta el momento. Tatiana Hernández desapareció el 13 de abril de 2025. Tras un año, su familia sigue clamando por una investigación que, aseguran, ha sido “insuficiente” para establecer su paradero. Un año de angustia, incertidumbre y desesperación. Esta es su historia, 12 meses después.
En el momento en que su familia notó que Tatiana no llegaba a su casa, se supo que algo había ocurrido. De inmediato, se dio aviso a las autoridades. Las alarmas se encendieron y su historia llegó a todo el país.
Un video, en el que se le veía reposando en las espuelas frente al mar Caribe, al norte de la ciudad, fue la última prueba de vida de Hernández. O eso se supone.