En cementerio de Cáceres, Antioquia, buscan a más de 156 cuerpos de personas desaparecidas en el conflicto armado

Un nuevo desafío en el conocimiento de la verdad y la tranquilidad de cientos de familias víctimas del conflicto armado colombiano enfrenta la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (UNBPD), con el inicio, este miércoles, de la primera fase de intervención forense del cementerio de Cáceres, en el Bajo Cauca antioqueño, en la cual esperan encontrar 156 cuerpos.
Del total de personas desaparecidas en el contexto del conflicto armado, y que habrían sido dejadas en ese camposanto, 15 permanecen en bóvedas, 6 en sepulturas y los demás en dos áreas de interés forense ubicadas en tierra. La fase inicial, de tres que comprende el plan de búsqueda, se realizará hasta este 7 de julio.
De acuerdo con la investigación humanitaria y extrajudicial, realizada por el Plan Regional de Búsqueda Bajo Cauca y Valdivia, en el cementerio de Cáceres se encuentran personas desaparecidas en ese municipio, así como en el vecino, Tarazá, y en el corregimiento Puerto Valdivia, de Valdivia, Norte de Antioquia.