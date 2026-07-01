Más de 160 derechos de petición: así presiona el equipo de empalme de De la Espriella al gobierno Petro

El proceso de empalme entre los gobiernos de Gustavo Petro y Abelardo de la Espriella ha sido poco convencional. Por primera vez en la historia reciente, parece que no habrá reunión entre el presidente entrante y el saliente en la Casa de Nariño, y el equipo de De la Espriella ya habla de dificultades para acceder a la información. Es difícil, teniendo en cuenta que Petro sigue diciendo que hubo fraude electoral y su candidato, Iván Cepeda, ha exigido a De la Espriella que se comprometa a “no extraditar” al primer mandatario. Los improperios han sido lo habitual entre el presidente electo, el actual y el senador Cepeda. En ese escenario, el equipo de empalme de Abelardo de la Espriella ha presentado 167 derechos de petición, según informó Blu Radio. Esto, para tener acceso a información que, como dicen del equipo, estaría siendo ocultada por el gobierno Petro. De eso y del proceso de empalme en general ha hablado José Manuel Restrepo, el vicepresidente electo del gobierno De la Espriella, quien se perfila para tener un rol clave, dada la inexperiencia en lo público del abogado y empresario. Le puede interesar: Tribunal negó tutela contra el CNE y la Registraduría por ciudadanía gringa de Abelardo

El rol de José Manuel Restrepo

Vale recordar que el empalme lo está liderando Restrepo. El proceso, denominado “Empalme Anticorrupción” se viene preparando hace meses. En ese camino, Restrepo ha dicho que revisarán con lupa 22 sectores. El objetivo, como ha explicado el también exministro de Hacienda, es identificar posibles casos de corrupción. En ese sentido, el funcionario electo aseguró que el programa Arca de Noé (nombre que le dan al proceso de empalme) fue puesto en marcha hace ocho meses, y reunió a más de 1.300 personas con el propósito de preparar un proceso integral que cubra el propósito mencionado. En entrevista con El Tiempo, Restrepo aseguró que la corrupción podría evidenciarse en el uso inadecuado de los recursos públicos, el despilfarro, la ejecución de obras inconclusas, la adopción de decisiones erradas, apropiaciones indebidas de recursos, la captura de entidades estatales y el aumento injustificado de las nóminas en distintas instituciones del Estado.

“Hemos construido una línea base en cada uno de los 22 sectores de la economía. Hoy se conforman las mesas de 22 sectores de la sociedad, sectores que recogen toda la dinámica de nuestro país. En cada una de ellas existe un equipo coordinador y un grupo aproximado de cerca de 100 personas para los procesos de empalme en cada uno de esos 22 sectores”, le dijo Restrepo a ese medio. Quienes participan en el empalme no reciben remuneración y, además, en esta ocasión se ha hablado de tener una auditoría forense. Se trata de un estudio para detectar posibles fraudes o delitos en materia contable, tributaria, económica o financiera. De un estudio así se habló cuando Federico Gutiérrez recibió la alcaldía de Daniel Quintero en Medellín. De ese período ya se acumulan más de 60 imputaciones en la Fiscalía.

Situaciones “preocupantes” que mencionó Restrepo