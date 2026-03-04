Contra viento y marea: recuperan 19 cuerpos de desaparecidos en zona con erosión costera en Urabá

En medio de la amenaza creciente de erosión costera en el Urabá antioqueño, la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (Ubpd) culminó la tercera fase de intervención en el cementerio del municipio de Necoclí, donde logró la recuperación de 19 cuerpos no identificados.

Con este resultado, la entidad eleva a 41 el total de cuerpos exhumados en este camposanto en el marco del Plan Regional de Búsqueda del Norte de Urabá.

Le puede interesar: Encontraron otro cuerpo en La Escombrera de Medellín: ya son 7 hallazgos de víctimas de desaparición forzada

Según informó la Ubpd, en esta fase fueron abordados 17 sitios de interés forense dentro del cementerio, lugar donde fueron inhumadas clandestinamente personas desaparecidas en el contexto del conflicto armado colombiano antes del 1 de diciembre de 2016.

Los cuerpos eran sepultados en improvisados cajones de madera o envueltos en plástico, sin ningún tipo de identificación ni ritual que reconociera su dignidad.

Las labores se desarrollan contrarreloj debido al avance del mar, que ha ido erosionando progresivamente la zona y pone en riesgo no solo las tumbas intervenidas, sino otros posibles sitios de interés forense.

Este fenómeno natural representa uno de los mayores desafíos para la búsqueda, pues podría borrar evidencia clave sobre lo ocurrido durante años de violencia en la región.

Entérese: Confirman que cuerpos hallados en La Escombrera presentan tiros de gracia y son de víctimas de desaparición entre 2002 y 2003

En total, la primera intervención realizada en 2025 permitió la recuperación de seis cuerpos; una segunda fase sumó 16 más; y esta tercera etapa, concluida en febrero de 2026, dejó 19 hallazgos adicionales.

La mayoría de las personas inhumadas en este lugar provenían de Antioquia, Córdoba y Chocó, incluyendo habitantes de corregimientos del propio municipio de Necoclí, lo que evidencia el impacto directo del conflicto armado en las comunidades del Urabá.

Los cuerpos recuperados fueron trasladados al Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, donde avanzan los procesos de identificación. Una vez se logre establecer su identidad, se procederá a la entrega digna a sus familias.

La Unidad de Búsqueda hizo un llamado a las personas que tengan familiares desaparecidos en esta zona y sospechen que pudieron haber sido inhumados en el cementerio de Necoclí, para que se acerquen a la entidad, entreguen información o muestras biológicas y contribuyan a avanzar en los procesos de identificación y esclarecimiento.