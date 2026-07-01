Cerro Matoso reduce 25% su operación por recorte de gas de Canacol y alerta que podría parar la mitad de su planta

La minera Cerro Matoso anunció que, desde este 1 de julio, redujo en un 25% su operación luego de que Canacol Energy limitara el suministro de gas natural a 7.000 MBTU, equivalente al 55% del volumen contratado para el funcionamiento de la planta. Según la compañía, la decisión fue adoptada de manera unilateral por Canacol Energy y desconoce las condiciones establecidas en el contrato de suministro de gas natural vigente entre ambas empresas, el cual tiene duración hasta 2029. Relacionado: Canacol gana en Canadá, pero enfrenta resistencia en Colombia La reducción del suministro obligó a disminuir el ritmo de producción y a suspender parcialmente algunos procesos operativos, afectando directamente la capacidad productiva de la operación minera ubicada en Montelíbano, Córdoba.

Cerro Matoso advierte riesgo de detener una de sus dos líneas de producción

La empresa aseguró que, si la restricción se mantiene o incluso aumenta durante los próximos días, se verá obligada a detener una de sus dos líneas de producción. Puede leer: Corte canadiense autorizó a Canacol terminar contratos, pero estos siguen vigentes en Colombia De concretarse ese escenario, Cerro Matoso estima que su producción se reduciría a la mitad, con impactos directos sobre el empleo, los contratos con proveedores y contratistas, las compras locales y los aportes económicos que realiza al país.

El impacto económico alcanzaría regalías, impuestos y compras locales

Además de la reducción en la producción, Cerro Matoso señaló que la disminución de la operación afectará un volumen relevante de regalías, impuestos y compras locales. La empresa indicó que actualmente estos aportes representan cerca de $3.000 millones diarios, recursos que benefician a miles de familias y contribuyen al desarrollo económico de Córdoba y de Colombia. En caso de que la producción se reduzca a la mitad, también disminuirían proporcionalmente estos aportes, así como las compras a proveedores y la contratación de servicios asociados a la operación. Vea también: Cerro Matoso advierte que su operación sería inviable si Canacol suspende suministro de gas

El origen del conflicto entre Cerro Matoso y Canacol Energy

El conflicto entre ambas compañías se remonta a comienzos de mayo, cuando Canacol Energy presentó ante una corte de Alberta, Canadá, una solicitud para terminar anticipadamente los contratos de suministro de gas natural que mantiene en Colombia, incluido el de Cerro Matoso. La semana pasada, esa corte canadiense avaló la solicitud en primera instancia. Frente a esa decisión, Cerro Matoso explicó que dispone de un plazo de 21 días para solicitar autorización al juez de primera instancia con el fin de presentar un recurso de apelación ante una corte canadiense de segunda instancia y buscar que se revoque la decisión. La empresa afirmó que acudirá a todos los mecanismos y vías jurídicas disponibles para proteger sus derechos y garantizar la continuidad de la operación.

Cerro Matoso asegura que buscó una solución negociada

La compañía sostuvo que participó de buena fe en los espacios de diálogo promovidos por la justicia canadiense y manifestó permanentemente su disposición para alcanzar un acuerdo. Sin embargo, afirmó que esos espacios fueron limitados y que las propuestas presentadas por Canacol Energy contemplaban incrementos tarifarios que calificó como desproporcionados, condiciones contractuales que consideró inviables y desequilibradas, además de la ausencia de compromisos firmes sobre los volúmenes de gas que serían suministrados. Le interesa: Canacol busca vender su operación en Colombia, solo tiene liquidez hasta el 10 de julio Al no alcanzarse avances sustanciales durante las conversaciones, Canacol Energy decidió restringir el suministro de gas, según la versión de Cerro Matoso.

La empresa pide intervención del Gobierno y de las autoridades colombianas

Cerro Matoso recordó que, en Colombia, corresponde a la Superintendencia de Sociedades analizar si la decisión definitiva adoptada por la justicia canadiense debe ser reconocida o no en el país. De acuerdo con la empresa, ese análisis deberá considerar aspectos como la soberanía nacional, la seguridad energética y el respeto por las normas de orden público colombiano.