Ola de calor en Europa está derritiendo vías del tren y deformando carreteras

La ola de calor en el verano europeo no solo está provocando pérdidas humanas, sino que también ha generado un colapso sin precedentes en las infraestructuras de transporte, en especial en las vías de trenes. Alemania, Bélgica y Francia son algunos de los países más afectados.

El Viejo Continente está padeciendo las altas temperaturas, pues en las últimas semanas estas se han situado entre 16 y 18 °C por encima de lo habitual para esta época del año. Ejemplo de esto han sido Austria y Chequia con máximos históricos de 40,1 °C y 40,8 °C, además de Alemania con un récord de 41,7 °C.

Justamente en este último país es donde más se ha registrado un fenómeno producto del calor. En algunas de sus ciudades, los rieles de los sistemas de tranvía y trenes regionales parecen derretirse, evidenciándose algunas deformaciones.

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Medios europeos han registrado cómo en las ciudades alemanas de Leipzig y Heidelberg, el material de sellado bituminoso o mortero de las juntas entre los rieles y el asfalto se licuó y desplazó debido al calor.