La Ceja despide al artesano Elkin Mauricio López, referente de la cultura local

Elkin Mauricio López se convirtió en todo un personaje en La Ceja, no solo por la belleza de sus artesanías, sino porque su trato amable le granjeó la amistad de la mayoría de los pobladores de este municipio del Oriente antioqueño que lo conocieron.

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Por eso su fallecimiento es lamentado por los sectores representativos que le hicieron un reconocimiento por su aporte a la cultura local. Sus exequias fueron programadas por sus allegados para este miércoles a las tres de la tarde en la parroquia de San Cayetano, en la zona urbana.

Juan Manuel Zapata recuerda que desde muy joven su tío se vinculó con acciones culturales de relieve cultural y empezó a fabricar y vender artesanías, sobre todo manillas y los imanes para neveras, que vendía en el parque central.

A sus productos les dio identidad porque comenzó a resaltar los elementos tradicionales de distintos pueblos. Así fue ganando reconocimiento local y luego saltó a otros sitios como Guatapé, San Pedro de los Milagros y Medellín, de donde le pedían sus obras.

También fue uno de los artífices de la plataforma Asociarte, que agremia a los artesanos de La Ceja que de manera rutinaria exhiben sus productos en la zona central del municipio los fines de semana para el deleite de los turistas.

“En el ámbito familiar, era quien nos unía a todos; servía de mediador en los pleitos y fue la figura paterna para mi hermano menor; era un hombre de muchos valores humanos y sin vicios”, resaltó Juan Manuel.

Este 30 de junio, Elkin Mauricio venía en su moto de regreso para su casa, en compañía de su pareja, Tatiana Ríos, cuando chocó con otra motocicleta.

La familia no se explica cómo ocurrió ese accidente, pues no ha recibido ningún relato de lo ocurrido y siempre reconocieron al artesano como un conductor avezado y prudente.

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Todo indica que los dos vehículos chocaron de frente, produciendo la muerte de los dos conductores. Entre tanto, la compañera sentimental del líder de La Ceja sufrió lesiones que la mantienen hospitalizada, entre ellas una fractura abierta de fémur y una lesión en la mano que todavía no ha sido bien diagnosticada.

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Elkin Mauricio tenía 40 años y deja huérfana a una hija de 15 años.