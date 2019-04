Vuelve y juega: caballistas salieron a las calles en el día sin carro

Un desfile de hombres y mujeres a caballo recorrió las calles Medellín y Envigado durante el día sin carro. Los jinetes y sus animales se reunieron desde las 8:00 a.m. en el sector Castropol del barrio El Poblado, y pasadas las 11:00 a.m. iniciaron el recorrido por plena avenida El Poblado.

Así va el día sin carro

El Metro de Medellín también entregó un primer reporte de afluencia de pasajeros. Hoy 23 de abril, entre las 4:15 a.m. y las 8:00 a.m., el sistema movilizó 351.155 usuarios, un 9 % más que el pasado martes 9 de abril (cuando la cifra llegó a 322.461). La franja horaria que más usuarios movilizó el todo el sistema fue la comprendida entre las 7:00 a.m. y las 8:00 a.m., con 102.314 usuarios.

Según la Alcaldía de Medellín, entre las 7:00 a.m. y las 10:00 a.m. se redujo en 16 % la circulación de vehículos por la ciudad. 313 comparendos fueron impuestos y 29 carros y 93 motos inmovilizadas por no acatar la norma.