Después de comerse una hamburguesa, acribilllaron a histórico cabecilla de La Oficina en un restaurante de Itagüí

Mientras esperaba que su novia terminara de comer la hamburguesa que había pedido, dos sujetos en una motocicleta de alto cilindraje le dispararon en 11 oportunidades a un hombre que estaba en las sillas de afuera de un restaurante del barrio Simón Bolívar, de Itagüí.
La víctima de este ataque era un legendario cabecilla de La Oficina y quien era reconocido por ser el fundador de la banda El Guayabo, una de las estructuras con mayor impacto en este municipio del sur del Valle de Aburrá, y quien tenía pendiente una condena de 35 años de prisión.
Se trata de Jhon Ánderson Peláez Muñoz, quien era conocido en el mundo criminal como alias Piña y quien para el momento de su asesinato tenía 40 años. Este hombre se encontraba con su pareja dentro de un restaurante ubicado en la carrera 45A con la calle 64B y ya había pagado la cuenta de lo que había pedido.