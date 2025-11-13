El Colombo-canadiense asesinado en el Mall del Indio, de Medellín, era testigo clave del FBI contra red transnacional

Colaborar con la justicia de Estados Unidos para desmantelar una gran red de narcotráfico que estaría liderada por un exdeportista olímpico y que delinquiría en Colombia, México, Estados Unidos y Canadá, habría sido la sentencia de muerte del comerciante colombo-canadiense Jonathan Christopher Acevedo García, de 42 años, asesinado el pasado 31 de enero en un restaurante de arepas del Mall del Indio, en la comuna 14 (El Poblado), de Medellín.
Así se dio a conocer por parte de los medios canadienses, quienes señalaron que Acevedo García había ayudado a construir todo el proceso penal que terminó con las captura de 13 personas, todos integrantes de una red criminal que lideraría el expatinador sobre hielo, Ryan James Wedding, y el antiguo mecánico de ascensores, Andrew Clark. Dentro de este proceso criminal también fueron detenidos dos colombianos, cuatro mexicanos, un uzbeko, un emiratí, un reconocido productor musical dominicano y cinco canadienses y estadounidenses.