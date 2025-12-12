Cae red que tramitaba pasaportes colombianos a dominicanos prófugos

3 y 4
El tiburón ganó 3-0 con tantos de Bryan Castrillón y doblete de José Enamorado. El duelo de vuelta será el martes, 16 de diciembre, en el estadio Manuel Murillo Toro de Ibagué. Así se disputó el primer partido de la final de la Liga Betplay-2.
El rey Carlos III de Inglaterra, diagnosticado con cáncer en febrero de 2024, aseguró que el avance en su caso se debió a notables mejoras en su condición durante este último tiempo.