Cae red que tramitaba pasaportes colombianos a dominicanos prófugos

Junior goleó al Tolima en el partido de ida de la final y dio un gran paso en busca de su undécima estrella

El tiburón ganó 3-0 con tantos de Bryan Castrillón y doblete de José Enamorado. El duelo de vuelta será el martes, 16 de diciembre, en el estadio Manuel Murillo Toro de Ibagué. Así se disputó el primer partido de la final de la Liga Betplay-2.