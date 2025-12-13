“Deben ir a la cárcel”: alcalde Gutiérrez sobre denuncias contra Isabel Zuleta por presiones a generales de la Fuerza Pública

Tras conocerse las graves denuncias de generales del Ejército y la Policía en contra de la senadora del Pacto Histórico, Isabel Zuleta, por presionar a altos mandos para detener operaciones contra estructuras del narcotráfico y minería ilegal, el alcalde de Medellín se pronunció pidiendo que haya medidas en contra de la congresista y los presuntos implicados.

Para Federico Gutiérrez, las denuncias que hicieron los altos oficiales son graves, pues con esos elementos “se presiona a generales para que no se capturen jefes de estructuras criminales en Medellín y les informan sobre operativos en su contra”.

El mandatario medellinense recordó que las denuncias que él también ha interpuesto contra Zuleta están en poder de la Corte Suprema de Justicia; sin embargo, también alertó porque luego de interponer estos recursos, “extrañamente” recibió amenazas.

“Le ayudan a las Farc y a otras organizaciones criminales. Los que cometan estos actos, no solamente debe perder la investidura, deben ir a la cárcel”, escribió el alcalde en su cuenta de X.