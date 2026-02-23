Capturaron a alias Chester, el presunto responsable de tres asesinatos en el sur del Valle de Aburrá entre diciembre y enero

Por tres asesinatos que se registraron entre diciembre y enero entre Caldas y La Estrella, las autoridades capturaron a Andrés Felipe López Bedoya, alias Chester, en un operativo que se realizó en zona rural del municipio de Caldas, sur del Valle de Aburrá. En estos hechos cayeron dos personas que lo acompañaban por otros delitos vinculados con el tráfico de estupefacientes. La detención de este hombre, de 24 años, se produjo en las últimas horas en la vereda La Aguacatala, municipio de Caldas, luego de que durante un allanamiento se lograra identificar a este hombre y se intentara capturar. Esto provocó un cruce de disparos con los uniformados, pero la inmediata reacción permitió que este hombre fuera capturado en un camino rural.

“Se hace un trabajo investigativo, de manera conjunta con nuestra Fiscalía, por parte de los investigadores de la Policía Nacional. Se adelantan todos los actos urgentes, los actos investigativos que permitió establecer como el autor material de esta conducta delictiva”, explicó el comandante de la Policía Metropolitana, general Henry Yesid Bello. En medio de este procedimiento se capturó a una segunda persona, un hombre de 28 años, quien tendría bajo su custodia 30 kilogramos de marihuana, 500 cigarrillos de la misma sustancia ya dosificados, elementos para empaque y dosificación, un proveedor para pistola con nueve cartuchos, una motocicleta y tres teléfonos celulares. Todos estos elementos quedaron bajo custodia como parte del proceso investigativo. Entérese: Guerra del Clan del Golfo y El Mesa dejó 12 asesinatos en el Oriente antioqueño en una semana López Bedoya es investigado por el asesinato de Juan Pablo Cano Villa, quien era conocido como Paco, y a quien balearon el pasado 8 de diciembre en el Centro Poblado La Tablaza, de La Estrella, en medio de una discusión que se habría originado porque el fallecido le habría reclamado al presunto victimario por los problemas de seguridad que estaría generando en la zona, de acuerdo con sus allegados.

A Estiben Alberto López Villa (izq.), de 32 años, y a Mateo Cárdenas Arboleda, de 18, los asesinaron el pasado 20 de enero en la variante a Caldas, en jurisdicción de La Estrella. FOTOS: CORTESÍA

Tras la muerte de Cano Villa, se habría generado una retaliación posterior y el pasado 20 de enero, sobre toda la variante a Caldas, a la altura del restaurante Cocorolló, en jurisdicción de La Estrella, fueron baleados Mateo Cárdenas Arboleda, de 18 años, y Estiben Alberto López Villa, de 32. En este hecho murieron ambos en el Hospital San Vicente de Paúl, de Caldas. Cárdenas Arboleda, con sus últimas fuerzas y mientras era llevado al centro asistencial, relató cómo fueron los hechos y hasta habría alcanzado a señalar a alias Chester como la persona que habría atentado contra su vida y la de su amigo, testimonio clave que permitió esta captura. Le puede interesar: Pelea entre estudiantes de un colegio de Bello, Antioquia, acabó con un menor de 14 años muerto Parientes de las víctimas indicaron que este doble homicidio habría sido perpetrado debido a la cercanía que tenían Estiben Alberto y Juan Pablo, situación que habría generado incomodidad por parte del capturado, versión que será investigada por las autoridades. El secretario de Seguridad de Caldas, Carlos Mario Gaviria, expresó que “es satisfactorio saber de que la investigación de la muerte que ocasionó Chester en el mes de diciembre tiene conexión directa con la muerte también de los dos de las dos personas que fueron asesinadas en la variante a Caldas y que esto nos va a dar el esclarecimiento para que esta persona ante la justicia tenga que pagar por esas conductas delictivas“.