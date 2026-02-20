Pelea entre estudiantes de un colegio de Bello, Antioquia, acabó con un menor de 14 años muerto

Un joven de 14 años terminó muerto en la mañana de este viernes en medio de una riña que se registró en los alrededores de una institución educativa del barrio El Pinar, de Bello. Al parecer, primero hubo agresiones físicas y, posteriormente, uno de los implicados fue atacado con arma blanca, provocándole una lesión que le ocasionó la muerte. Los hechos se registraron entre dos estudiantes del colegio Universidad Virtual de Colombia (Cuvic), cuando ambos jóvenes se comenzaron a agredir por una situación de la cual no han trascendido sus motivos.

Fue entonces cuando ambos se comenzaron a golpear en medio de las calles de tierra que conforman este barrio de la periferia oriental de Bello. Uno de los implicados en la pelea le provocó una herida al otro en el pecho, dejándolo gravemente herido. Entérese: Representantes de 60 universidades de 15 países están en Medellín para seducir a estudiantes de 9, 10 y 11 Al ver la gravedad de la situación, quienes estaban en el sitio alertaron a las autoridades y trasladaron al joven lesionado al Hospital San Vicente Fundación, de Medellín, donde llegó sin signos vitales, de acuerdo con el reporte policial del caso. El fallecido fue identificado como Stiven Mosquera Chaverra,. El otro menor, de 16 años, implicado en estos hechos fue aprehendido por las autoridades y se espera que en las próximas horas haya claridad sobre los hechos ocurridos en las afueras de esta institución educativa, que además cuenta con otras seis sedes distribuidas en Bello. Le puede interesar: ‘‘Prometió 100 nuevas universidades y no ha entregado ninguna” Desde la Alcaldía de Bello lamentaron lo ocurrido y explicaron que este altercado se registró al final de la jornada escolar en esta institución educativa, que forma parte del programa de cobertura educativa. El joven fallecido cursaba séptimo grado.