Cayó ‘El Enano’, peligroso cabecilla del Clan del Golfo en el Bajo Cauca antioqueño

La Séptima División del Ejército dio a conocer los resultados de un operativo realizado por uniformados adscritos a esta entidad contra el Clan del Golfo en el Bajo Cauca.

Según la entidad, los hombres fueron detenidos en el municipio de Nechí, durante una acción militar realizada en conjunto entre tropas del Batallón de Selva N.° 57, la Armada y la Policía.

Los detenidos, eran conocidos en el bajo mundo con los alias de El Enano, “Moreno” y “Chucky”. Estos serían los responsables de coordinar el cobro de extorsiones, ejercer constreñimiento sobre la población y ejecutar asesinatos selectivos en esta zona del departamento.

Lea más: Enviaron a la cárcel a asesinos de conductor en Antioquia: ¿qué hay detrás del crimen?

Según las autoridades, alias El Enano actuaría como cabecilla en el área y tendría bajo su mando a los otros dos capturados.