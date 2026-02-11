x

Pico y Placa Medellín

viernes

2 y 8 

2 y 8

Pico y Placa Medellín

jueves

5 y 9 

5 y 9

Pico y Placa Medellín

miercoles

4 y 6 

4 y 6

Pico y Placa Medellín

martes

0 y 3  

0 y 3

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

1 y 7  

1 y 7

menu
close

Recuperan jetski avaluado en $140 millones en Antioquia: había sido hurtado en Cali

La acción se llevó a cabo en un establecimiento comercial en la vía entre El Peñol y Guatapé, tras la alerta de un ciudadano que permitió ubicar el vehículo acuático. Aquí la historia.

  • El lujoso vehículo había sido reportado como robado desde 2024 en el Valle del Cauca. FOTO: Cortesía Policía de Antioquia
    El lujoso vehículo había sido reportado como robado desde 2024 en el Valle del Cauca. FOTO: Cortesía Policía de Antioquia
Maria Fernanda Quejada Loaiza
Maria Fernanda Quejada Loaiza

Metro

hace 3 horas
bookmark

En un operativo en el oriente antioqueño, la Policía capturó en flagrancia a un hombre por el delito de receptación y logró la recuperación de un jetski avaluado en $140 millones, el cual había sido reportado como hurtado en la ciudad de Cali.

El procedimiento se realizó en un establecimiento comercial ubicado en el kilómetro 7 de la vía que comunica a El Peñol con Guatapé. La acción se desarrolló en el marco de la estrategia “Juntos por Antioquia”.

Según informó el Departamento de Policía, el operativo se activó tras una llamada recibida en el número del cuadrante, en la que un ciudadano alertó sobre la presencia de un jetski marca Sea-Doo RXP-X 300, color negro, modelo 2023, que presuntamente figuraba como robado.

Al verificar los datos del vehículo acuático (incluyendo número de chasis y motor) los uniformados confirmaron que correspondía a una denuncia por hurto interpuesta el 23 de agosto de 2024 en la capital del Valle del Cauca.

Le puede interesar: Intento de robo de joyas en la vía El Peñol-Guatapé dejó a un estadounidense gravemente herido

En el lugar fue capturado el propietario del establecimiento, quien se encontraba a cargo del bien y manifestó ser responsable del mismo. Tras informarle de sus derechos, los policías procedieron a su detención por el delito de receptación.

El jetski fue recuperado y quedó a disposición de las autoridades competentes, mientras que el capturado fue puesto a disposición de la Fiscalía para continuar con el proceso judicial.

Otros operativos en el departamento

En otro operativo, llevado a cabo esta vez en el Centro de Medellín, las autoridades desplegaron un amplio operativo en los alrededores del viaducto del metro entre las estaciones Berrío y Prado, en la comuna 10-La Candelaria. La acción, liderada por la Alcaldía en articulación con la Policía Nacional y la DIAN, contó con la participación de más de 700 uniformados y dejó como resultado la captura de 13 personas por delitos como hurto, lesiones personales, receptación, tráfico de estupefacientes, porte ilegal de armas y el cumplimiento de una orden judicial vigente.

Entérese: Robo fallido: ladrón fue capturado tras enfrentamiento con funcionarios de la UNP en Medellín

Durante la jornada se practicaron cerca de 2.000 registros a vehículos y más de 2.200 a personas, lo que permitió la incautación de 370 armas blancas, 320 dosis de estupefacientes y un arma traumática, además de la recuperación de motocicletas, celulares y otros elementos reportados como hurtados. Según las autoridades, los controles se concentraron en puntos estratégicos donde se habían identificado afectaciones recurrentes a comerciantes, residentes y usuarios del transporte público.

El balance también incluyó 178 comparendos por comportamientos contrarios a la convivencia, la suspensión de ocho establecimientos comerciales y tres hoteles, la verificación de 37 locales y el traslado de 30 personas al Centro de Traslado por Protección. Asimismo, se realizaron incautaciones relacionadas con ocupación indebida del espacio público, impactando economías ilegales en el sector. Los capturados y elementos decomisados quedaron a disposición de la Fiscalía General de la Nación.

Club intelecto
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto
Las más leídas

Te recomendamos

Utilidad para la vida