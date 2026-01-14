En retén de La Estrella cayó alias La Sobrina, ¿quién es ella?

la Policía del Valle de Aburrá dio detalles sobre la captura de alias “La Sobrina”, una mujer señalada de ser presunta integrante del Clan del Golfo en el Norte de Antioquia. Según informó la entidad policial, la mujer fue detenida en el corregimiento de La Tablaza, del municipio de La Estrella, cuando patrullas de vigilancia adelantaban labores de control. Luego de hacerle el “pare” a la moto en la que la mujer se desplazaba y de revisar su documentación, se encontró que la ciudadana Yésica María Rico, era requerida por la justicia. A raíz de que la mujer presentaba una orden de captura vigente por el delito de concierto para delinquir con fines de homicidio –además de anotaciones judiciales por homicidio registradas en el año 2024– los uniformados a cargo del retén le “echaron mano”. Lea también: ¿Disputas por el territorio? Las implicaciones por aparición de otro hipopótamo muerto en el Magdalena Medio Según trascendió, la capturada tendría una carrera delictiva de nueve años y haría parte de la subestructura Julio César Torres del Clan del Golfo, que tendría injerencia delictiva en el municipio de Yarumal, al Norte de Antioquia.Tras su captura, la mujer fue puesta a disposición de la Fiscalía General de la Nación. Luego de las audiencias preliminares, un juez de control de garantías le impuso medida de aseguramiento privativa de la libertad en centro carcelario Por ello, deberá surtir su proceso judicial dentro de prisión. Siga leyendo: Gobierno seguirá negociando con el Clan del Golfo a pesar de la extradición de ‘Chiquito Malo’: así benefician a cinco de sus cabecillas