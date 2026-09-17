Cayó alias ‘El Flaco’ en Medellín: ofrecían $200 millones por este cabecilla de ‘La Miel’

La Policía Metropolitana capturó en Medellín a Andrés Felipe Velásquez, alias ‘El Flaco’, señalado por las autoridades como el principal cabecilla del Grupo de Delincuencia Común Organizado La Miel, una estructura con presencia en el sur del Valle de Aburrá y el Suroeste antioqueño.
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Por información que permitiera la ubicación de este sujeto, la Gobernación de Antioquia, en su momento, había ofrecido una recompensa de hasta $200 millones.
“Antioqueños: cayó alias El Flaco, principal cabecilla del Grupo de Delincuencia Común Organizado La Miel. La Policía lo capturó en Medellín”, informó Rendón en su cuenta de X.