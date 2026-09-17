En vivo | Colombia (0) - Polonia (0): Ya se juega el segundo tiempo por los octavos de final del Mundial Sub 20

Hasta el momento, los cruces de cuartos son Corea del Sur-Italia y Brasil-España. Canadá y Nigeria esperan por los ganadores de los duelos Corea del Norte-Japón y Colombia-Polonia, respectivamente.

El ganador entre Colombia y Polonia se medirá en cuartos de final a Nigeria, que venció 3-0 a Inglaterra.

Para el duelo ante Polonia, el técnico antioqueño definió en la titular a Luisa Agudelo; María Torres, Fernanda Viáfara, Mercedes Martínez, Samantha Rodríguez, Juana Ortegón; Isabel Weinner, Sintia Cabezas, Mariana Silva, Maithé López y Valerín Loboa.

El técnico Paniagua no puede contar con Lina Arboleda, quien cumplirá su segunda fecha de suspensión por la tarjeta roja que vio ante Portugal y le quedará pendiente una fecha más, ya que el castigo fue de tres jornadas.

La Selección Colombia femenina Sub-20 enfrenta a Polonia por el cupo a los cuartos de final del Mundial, en el que ya están clasificados Corea del Sur, Italia, Brasil, España, Nigeria y Canadá.

Minuto 74: El marcador no se mueve, Colombia se aproxima, pero no logra concretar las acciones en los últimos metros del campo rival.

Minuto 57: Colombia llega de nuevo al arco rival, esta vez con un remate de media distancia de Isabella Díaz, que se va un poco desviado.

Minuto 52: Se salva Colombia; tras un centro, la jugadora Krystyna Flis no alcanzó a rematar de buena manera y se pierde el primero del juego.

Termina el primer tiempo, el marcador no se mueve y eso ha desesperado un poco a Polonia, que en los tres juegos de la primera ronda siempre marcó en el primer tiempo: 2:0 contra Argentina, 1-1 contra México y 2-0 ante Benín.

Se jugarán seis minutos de reposición en la primera parte.

Minuto 42: María Fernanda Viáfara de cabeza, por poco y abre el marcador; su remate se fue desviado.

Minuto 35: Hasta este punto del juego van solo dos remates al arco, uno por cada selección. Colombia ha ganado terreno y está más cerca del área rival.

Minuto 29: Gran acción de Colombia en juego colectivo; llegaron al área rival, pero falta el último impulso para llegar al gol.

Minuto 25: Ingresa Isabella Díaz en lugar de Maithé, quien no pudo seguir en el campo, a la espera del reporte médico sobre la condición de su rodilla derecha.

Ingresa el cuerpo médico para atender a Maithé, quien no se pudo recuperar tras la habilitación a Loboa.

Minuto 18: Gran acción de Maithé López para habilitar a Valerín Loboa; su remate fue rechazado por una defensora polaca y el balón se va para el tiro de esquina a favor de Colombia.

Minuto 15: Llegada de Polonia salvó Colombia en dos acciones, primero con la arquera Luisa Agudelo y luego, tras el rebote, con Isabel Weinner, que rechazó el balón.

Minuto 11: Primera llegada de peligro de Colombia sobre el arco de Polonia. Valerín Loboa no alcanzó a pegarle pleno al balón y la defensa polaca evacúa el peligro.

En los primeros 10 minutos del partido no se han presentado opciones de gol para ninguno de los dos arcos.

Polonia se muestra fuerte en defensa, hace línea de 3 y cinco volantes para la pronta recuperación del balón. Colombia se ve bien parada en el campo, pero no ha podido llegar con peligro sobre el arco rival.

Ya se juega el compromiso en Polonia, Colombia juega con su segundo uniforme: camiseta y pantaloneta azul.