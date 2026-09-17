$897 millones en calzado incautados: así fue el golpe al contrabando en La Minorista de Medellín

En un operativo que se llevó a cabo en el centro de Medellín contra una estructura señalada de dedicarse al contrabando y la falsificación de calzado, fueron capturadas cinco personas y se decomisó mercancía valorada en $897 millones. La intervención fue el resultado de una investigación conjunta entre la Alcaldía de Medellín, la Policía Metropolitana y la Fiscalía General de la Nación -con el respaldo de HSI y la Dian, y que permitió a las autoridades identificar cómo operaba esta organización en diferentes sectores comerciales de la ciudad, entre ellos la Plaza Minorista. Lea más: Incautan 2,5 toneladas de marihuana en Bello: droga sería de las Disidencias de las Farc Además del cargamento de calzado, los investigadores encontraron 4.455 pares de zapatos, un revólver, 19 cartuchos y más de $10 millones en efectivo.

Siete meses detrás de la estructura

Durante este tiempo, las autoridades realizaron labores de seguimiento e investigación para establecer quiénes estarían detrás de la comercialización irregular de los productos y cuáles eran los lugares utilizados para desarrollar estas actividades. ”El mandato del presidente es combatir de manera contundente las estructuras criminales que están afectando el comercio legal y la industria nacional. El llamado es a seguir trabajando en equipo”, precisó Sonia Rojas Ardila, directora de Gestion de Aduanas (E). La información recopilada permitió identificar una estructura con presencia en diferentes puntos comerciales de la capital antioqueña y después avanzar hacia los allanamientos y las capturas. Según la Alcaldía, el objetivo de este tipo de operaciones es afectar la mercancía que llega al mercado ilegal y, a su vez, las ganancias y la organización que permite mantener este tipo de negocios. Las autoridades sostienen que el contrabando y la falsificación tienen un impacto directo sobre los comerciantes y empresarios que desarrollan sus actividades de manera legal.

La comercialización de productos ingresados ilegalmente al país o que infringen derechos de propiedad puede generar una competencia que, según la Policía, afecta a quienes cumplen con sus obligaciones tributarias y comerciales. El secretario de Seguridad de Medellín, Manuel Villa, aseguró que la administración continuará trabajando junto con la Policía y la Fiscalía para intervenir las estructuras que obtienen recursos mediante actividades ilegales. El funcionario señaló que la estrategia está enfocada en afectar las rentas y la capacidad operativa de estas organizaciones, además de evitar que sectores comerciales terminen siendo utilizados para sostener negocios ilícitos. ”Aquí hay trabajo en equipo, inteligencia, investigación y sobretodo operatividad, y un trabajo articulado que nos demuestra que sí existen las capacidades del Estado y agencias internacionales para ir más allá de las fronteras a la hora de seguirle el paso al delito”, agregó el funcionario. Entérese: Operativo contra el Clan del Golfo en Antioquia deja a alias Niche abatido, 3 capturados y 7 secuestrados rescatados Por su parte, Federico Gutiérrez, alcalde de Medellín, dijo que “No vamos a bajar la guardia. Seguiremos golpeando las economías criminales donde más les duele: en sus rentas”. Las cinco personas detenidas fueron puestas a disposición de las autoridades. El material incautado también quedó bajo custodia para continuar con las respectivas investigaciones. Para consultar contenido premium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el Mundo, regístrese aquí. Bloque de preguntas y respuestas: