$897 millones en calzado incautados: así fue el golpe al contrabando en La Minorista de Medellín

En un operativo que se llevó a cabo en el centro de Medellín contra una estructura señalada de dedicarse al contrabando y la falsificación de calzado, fueron capturadas cinco personas y se decomisó mercancía valorada en $897 millones.
La intervención fue el resultado de una investigación conjunta entre la Alcaldía de Medellín, la Policía Metropolitana y la Fiscalía General de la Nación -con el respaldo de HSI y la Dian, y que permitió a las autoridades identificar cómo operaba esta organización en diferentes sectores comerciales de la ciudad, entre ellos la Plaza Minorista.
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Además del cargamento de calzado, los investigadores encontraron 4.455 pares de zapatos, un revólver, 19 cartuchos y más de $10 millones en efectivo.