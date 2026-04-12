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Capturan en Antioquia a conductor de plataforma digital por presunto abuso y robo a mujeres

El ente acusador determinó que el implicado habría utilizado un vehículo alquilado y documentación falsa para operar. Fue enviado a prisión mientras avanza el proceso en su contra.

  • El hombre habría alquilado un vehículo particular que registró para prestar servicios de transporte y cometer actos delictivos. Foto: Cortesía.
    El hombre habría alquilado un vehículo particular que registró para prestar servicios de transporte y cometer actos delictivos. Foto: Cortesía.
El Colombiano
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hace 3 horas
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La Fiscalía General de la Nación judicializó a Leonardo de Jesús Acosta Bolaño, señalado de cometer hurtos y abusos sexuales contra al menos dos mujeres extranjeras en hechos ocurridos en Medellín y Envigado, Antioquia.

De acuerdo con la investigación, el hombre habría llegado al Valle de Aburrá procedente de la costa atlántica y alquilado un vehículo particular, el cual registró en plataformas digitales de transporte para contactar a sus víctimas.

El primer caso se habría presentado en la madrugada del 14 de agosto de 2025, cuando una mujer de 21 años fue intimidada con un arma cortopunzante.

Según lo que determinaron las autoridades luego de las investigaciones respectivas, es que el conductor le robó dinero en efectivo y posteriormente la agredió sexualmente.

El segundo hecho ocurrió el 18 de agosto del mismo año en Envigado, donde otra mujer, de 22 años, habría “sido sometida a distintos vejámenes y despojada de sus pertenencias”.

La falsificación de la licencia de conducción

Las indagaciones adelantadas por un fiscal del Centro de Atención e Investigación Integral a Víctimas de Abuso Sexual (Caivas) de Medellín permitieron establecer que el procesado no solo habría utilizado un vehículo alquilado para cometer los delitos, sino que además presuntamente recurrió a la falsificación de una licencia de conducción a nombre de un tercero.

Por estos hechos, el implicado fue imputado por los delitos de acceso carnal violento, hurto calificado y agravado, y falsedad material en documento público agravado.

No obstante, durante las audiencias concentradas, el acusado no aceptó ninguno de los cargos formulados por la Fiscalía, por lo que el proceso continuará en etapa judicial.

En ese sentido, y atendiendo a la gravedad de las conductas, así como al material probatorio recolectado, un juez de control de garantías le impuso medida de aseguramiento en centro carcelario, mientras avanzan las diligencias y se define su responsabilidad en los hechos.

Lea también: 80 capturas y dos toneladas de marihuana incautadas en operativo masivo de la Policía y el Ejército

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