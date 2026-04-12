Capturan en Antioquia a conductor de plataforma digital por presunto abuso y robo a mujeres

La Fiscalía General de la Nación judicializó a Leonardo de Jesús Acosta Bolaño, señalado de cometer hurtos y abusos sexuales contra al menos dos mujeres extranjeras en hechos ocurridos en Medellín y Envigado, Antioquia.

De acuerdo con la investigación, el hombre habría llegado al Valle de Aburrá procedente de la costa atlántica y alquilado un vehículo particular, el cual registró en plataformas digitales de transporte para contactar a sus víctimas.

El primer caso se habría presentado en la madrugada del 14 de agosto de 2025, cuando una mujer de 21 años fue intimidada con un arma cortopunzante.

Según lo que determinaron las autoridades luego de las investigaciones respectivas, es que el conductor le robó dinero en efectivo y posteriormente la agredió sexualmente.

El segundo hecho ocurrió el 18 de agosto del mismo año en Envigado, donde otra mujer, de 22 años, habría “sido sometida a distintos vejámenes y despojada de sus pertenencias”.