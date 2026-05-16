Capturan a 9 presuntos integrantes del Clan del Golfo y El Mesa, en Rionegro

En una ofensiva contra la delincuencia organizada, las autoridades lograron la captura de nueve presuntos integrantes de dos de las estructuras criminales con mayor impacto en la región: el Clan del Golfo y El Mesa.
Los operativos, desarrollados de manera articulada, buscan frenar en seco la disputa por las rentas criminales y esclarecer los recientes hechos de sangre en esta zona del departamento.
Lea aquí: ¿Qué hará el Gobierno con los 29 criminales del Clan Golfo si la Fiscalía no aceptó suspender las órdenes de captura?