¿Qué hará el Gobierno con los 29 criminales del Clan Golfo si la Fiscalía no aceptó suspender las órdenes de captura?

Parece que hasta el final de su mandato, el presidente Gustavo Petro querrá pasar por encima de la independencia de las instituciones que sostienen los poderes públicos, como lo es la Fiscalía. La mesa de paz entre el Gobierno y el Clan del Golfo atraviesa su momento más crítico aunque nunca despegó, realmente.

La controversia estalló por la solicitud del Ejecutivo de suspender 29 órdenes de captura contra cabecillas de esa estructura armada para facilitar su ingreso a las Zonas de Ubicación Temporal (ZUT), previstas para comenzar el próximo 25 de junio. Entre los beneficiados figura alias Chiquito Malo, cabecilla del Clan con orden de extradición a Estados Unidos.

La fiscal general, Luz Adriana Camargo, respondió ayer con un documento contundente en el que rechazó suspender de manera automática e inmediata las órdenes de captura.

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Su despacho, por resolución, advirtió que hará una verificación individual de cada uno de los solicitados, revisando identidad, situación jurídica y pertenencia real al grupo armado.

“Esta verificación no puede depender únicamente de lo informado por miembros del grupo, sino que debe ser realizada por autoridades del Estado mediante un mecanismo claro, trazable y verificable de identificación, movilidad y permanencia”, señaló el ente acusador.

Además, condicionó cualquier avance a hechos verificables como la desarticulación de sus estructuras armadas, la suspensión de conductas contrarias al derecho internacional humanitario (DIH) o al derecho internacional de los derechos humanos (DIDH), la entrega de menores víctimas de reclutamiento forzado, la ubicación de personas dadas por desaparecidas, la entrega de armas, la cesación de hostilidades contra la población civil, el desminado cuando corresponda, entre otros criterios. El Clan del Golfo no los cumple.

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Camargo también dejó claro que las ZUT no implican una suspensión de las investigaciones penales ni una autorización general de movilidad para los integrantes del grupo. A las alertas de la Fiscalía se sumó la defensora del Pueblo, Iris Marín, quien advirtió que suspender las capturas podría generar “incentivos perversos”.