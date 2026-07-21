Bandas criminales hacen minería hasta en el río Medellín: van 30 capturados

La explotación ilegal de oro por parte de las bandas criminales va más allá de Buriticá, Segovia, Remedios o el Bajo Cauca. Dentro del Valle de Aburrá, a menos de una hora del centro de Medellín también se presenta este fenómeno, más exactamente en Barbosa, Girardota y Copacabana. Los operativos contra este delito dejan 30 personas capturadas entre 2025 y 2025 por la Policía. En una de las partes más altas de la ladera occidental de Girardota, en la vereda El Socorro, las autoridades encontraron un socavón minero, al cual se le estaba sustrayendo oro mediante el uso de unos molinos llamados “cocos”. Cuando los agentes del Grupo de Carabineros y Protección Ambiental de la Policía Metropolitana llegaron a donde tuvieron reporte de esta mina, se encontraron con que estos molinos no tenían permiso por parte de las autoridades ambientales, en este caso el Área Metropolitana.

Esto llevó a que los uniformados procedieran con la captura de 10 personas que se encontraban trabajando en esta mina ilegal, a quienes les encontraron, además de los milinos, un taladro percutor y 700 gramos de mercurio, los cuales eran usados para la extracción de este mineral. De acuerdo con las investigaciones, solo esta mina podría generar ganancias que superan los $400 millones mensuales, producto de la comercialización del oro que allí se sustrae. Según los estimados de la Policía, en esta zona se lograría sacar una libra al mes. Entérese: Desmantelan redes de minería ilegal que operaban en el Valle de Aburrá y el Suroeste antioqueño El mayor Wilder Vásquez, jefe seccional de Carabineros y Protección Ambiental de la Policía Metropolitana, señaló que “durante el procedimiento fue ubicado un socavón utilizado para la extracción de material aurífero”. Habitantes de la zona y fuentes judiciales indicaron que en este lugar, cuyo acceso es cercano al peaje Trapiche de la autopista Bello-Hatillo, la vigilancia es inconstante. Agregaron que el terreno es próspero para la explotación de este mineral. Este es el segundo operativo que se realiza en esta zona, en menos de un mes, luego de que el pasado 16 de junio los agentes de Carabineros capturaran a cinco personas en la vereda San Andrés, vecina a El Socorro, donde encontraron nueve barras de explosivo, un motor eléctrico y material para el almacenamiento de estos artefactos.

Movimiento del fenómeno

La explotación ilegal de oro en el Valle de Aburrá se ejerce en las laderas del norte metropolitano, además de las riberas del río Medellín, en los tres municipios ubicados más al norte: Copacabana, Girardota y Barbosa. Uno de los territorios con mayor extracción del mineral desde el afluente está ubicado en la vereda El Porvenir, de Barbosa, donde las autoridades encontraron a comienzos de 2025 unas dragas con las que se estaba comenzando a hacer la extracción desde este afluente.

Las autoridades lograron la captura de cuatro personas que estaban efectuando esta actividad, sin los permisos requeridos y contaminando el agua, lo que llevó a la afectación de la flora y la fauna de las zonas aledañas. Otros sectores críticos para la extracción irregular están en la vereda El Totumo y La Cuenca, de Girardota, y El Porvenir y Las Lajas, de Barbosa. Estas zonas son reconocidas por sus senderos ambientales, los cuales se han ido perdiendo por el paso de la minería. Las estructuras que vienen ejerciendo esta explotación en estos territorios son las bandas Los Chatas y Pachelly, ambas con sus raíces en Bello pero que se han expandido no solo al norte metropolitano, sino a otras regiones del departamento. Le puede interesar: Capturan a cuatro hombres con millonarias máquinas para minería ilegal a orillas del río Medellín, en Barbosa De hecho, fuentes judiciales han señalado que estas estructuras criminales estarían buscando aumentar su explotación aurífera en estos territorios, con el fin de fortalecer sus ingresos sin correr tantos riesgos como sí lo hacen con la producción y el tráfico de los estupefacientes.

La minería en el norte del Valle de Aburrá también se ejerce con legalidad y, de acuerdo con la Agencia Nacional Minera (ANM), hay 70 títulos mineros autorizados en estos municipios. De estos, 25 se encuentran en Girardota, 16 en Barbosa, 15 en Bello y 14 en Copacabana, sitios donde se encuentran pequeños mineros realizando la extracción de este mineral, en algunos casos, teniendo inconvenientes con la presión de los grupos criminales para quedarse con una porción de esta extracción.

Si bien no son los territorios más ricos para la extracción del oro, si se compara con las subregiones ya mencionadas, su cercanía con el Valle de Aburrá facilita la operación delincuencial. Esto se ha visto complementado con el tráfico de mercurio, el principal insumo utilizado por las estructuras ilegales y que es importado desde México y Ecuador para luego ser usado para la obtención del mineral, contaminando las aguas de quebradas y hasta del río Medellín. En los operativos para evitar el tráfico del elemento 80 de la tabla periódica, según la Policía Nacional, se logró encontrar que la zona donde más se ha incautado es en Sabaneta, luego de interceptar camiones que lo transportan hacia Medellín y zonas donde se está haciendo la explotación ilegal del oro. Para consultar contenido prémium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el mundo, regístrese aquí . Preguntas frecuentes (FAQ)

1. ¿En qué municipios del Valle de Aburrá se está presentando minería ilegal de oro?

Según la investigación, la explotación ilegal de oro se concentra principalmente en Barbosa, Girardota y Copacabana. Las actividades se desarrollan tanto en zonas montañosas como en sectores cercanos al río Medellín, donde las autoridades han realizado operativos contra minas clandestinas y dragas ilegales.

2. ¿Qué encontraron las autoridades en la mina ilegal de la vereda El Socorro, en Girardota?

Durante el operativo, la Policía halló un socavón utilizado para extraer oro mediante molinos conocidos como “cocos”. Además, incautó un taladro percutor, 700 gramos de mercurio y capturó a 10 personas que presuntamente trabajaban en la explotación sin los permisos ambientales requeridos.

3. ¿Cuánto dinero podría generar una mina ilegal de oro en Girardota?