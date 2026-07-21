Bandas criminales hacen minería hasta en el río Medellín: van 30 capturados

La explotación ilegal de oro por parte de las bandas criminales va más allá de Buriticá, Segovia, Remedios o el Bajo Cauca. Dentro del Valle de Aburrá, a menos de una hora del centro de Medellín también se presenta este fenómeno, más exactamente en Barbosa, Girardota y Copacabana. Los operativos contra este delito dejan 30 personas capturadas entre 2025 y 2025 por la Policía.
En una de las partes más altas de la ladera occidental de Girardota, en la vereda El Socorro, las autoridades encontraron un socavón minero, al cual se le estaba sustrayendo oro mediante el uso de unos molinos llamados “cocos”.
Cuando los agentes del Grupo de Carabineros y Protección Ambiental de la Policía Metropolitana llegaron a donde tuvieron reporte de esta mina, se encontraron con que estos molinos no tenían permiso por parte de las autoridades ambientales, en este caso el Área Metropolitana.