Video | Estos son los nominados a mejor gol del Mundial Norteamérica 2026, ¿está de acuerdo?

El gol, el grito sagrado del fútbol, se hizo presente en 308 ocasiones durante los 104 encuentros de la Copa del Mundo de la FIFA Norteamérica 2026; sin embargo, solo 12 de ellos son seleccionados como los mejores, de donde saldrá el mejor gol del Mundial.

La primera anotación que presenta la FIFA la anotó el jugador Karim Alajbegovic de Bosnia y Herzegovina en el triunfo 3-1 sobre Catar. Este tanto ayudó a la única victoria balcánica en el torneo. El jugador de 18 años que forma parte del PSV Eindhoven es una de las promesas del fútbol bosnio.

Julián Álvarez es el nombre del jugador que anotó el segundo gol que sale en el vídeo. La “Araña” de Argentina apareció en la prórroga de cuartos de final contra Suiza. Este tanto a pase del Flaco José López destrabó el partido para la albiceleste.

No podía faltar en el ranking de los mejores goles la gran jugada individual de Jude Bellingham en el juego por el tercer y cuarto puesto entre Inglaterra y Francia. El británico gambeteó a tres hombres en el área, siendo Maxence Lacroix su principal víctima.

Los vikingos y su líder en el terreno de juego, Erling Haaland, aparecen en el vídeo. El segundo tanto del “Androide” en el duelo de octavos de final contra Brasil fue el gol más gritado en la historia de la selección de Noruega. La frialdad y la calidad técnica que demostró Haaland hacen de este gol una obra de arte.

Por un breve instante, el pasado 24 de junio, Haití soñó con ganarle 2-1 a Marruecos y todo gracias al maravilloso gol desde 26 metros de Wilson Isidor. El centroamericano puso el balón en la escuadra al minuto 43, empero, no alcanzó para ganar.

Sorpresivos partidos nos dio la Copa del Mundo entre países que no son potencia futbolera. En la primera fecha en el duelo que finalizó 2-2 entre Irán y Nueva Zelanda, apareció una joya colectiva que definió el extremo Elijah Just a pase de Chris Wood..

Para muchos, el segundo gol de Cabo Verde contra Argentina en dieciseisavos de final del Mundial es el mejor gol de la Copa del Mundo. El extremo caboverdiano del Benfica, Sidney López Cabral, nos regaló a los aficionados del deporte rey un gol divino, pegando desde el borde del área y formando una parábola que se incrustó en el lado más alejado de la red defendida por el Dibu Martínez.

No podía faltar el buen fútbol japonés que tanto enamoró al público en el torneo. Su delantero Daizen Maeda definió de forma magistral un pase filtrado de Ritsu Doan en el empate 1-1 ante Suecia por el último partido de la fase de grupos.

El goleador tampoco se iba a quedar atrás. Kylian Mbappé hace presencia en el top 12 de goles con su anotación en la primera fecha ante Senegal. Ese remate desde casi 30 metros fue la cereza del pastel al minuto 94. Doblete y victoria 3-1 en el debut ante los senegaleses en Nueva York.

Y por supuesto que el genio del fútbol también estaría. El nombre de Lionel Messi se mete en la disputa gracias al primer gol anotado contra Argelia. Con ese remate, el rosarino marcó el primero de ocho tantos mundialistas.

Si algo bueno nos dejó la Uzbekistán de Cannavaro, fue el descubrimiento para muchos de un delantero top en Eldor Shomurodov. El gigante asiático anotó el 1-0 parcial en el partido que perderían posteriormente contra Congo con una pincelada ante Lionel Mpasi, uno de los mejores arqueros del campeonato.

Por último, la FIFA pone al gol más importante del torneo, el de Ferrán Torres. El “Tiburón” solo marcó una vez en el Mundial, pero vaya gol que hizo. Nada más y nada menos que el que le dio el título a España sobre Argentina.