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La habría mantenido seis días encerrada: cárcel para presunto abusador sexual de una mujer trans en Antioquia

Los hechos ocurrieron entre 2024 y 2026. En una ocasión la habría drogado con una sustancia que le hizo perder el conocimiento.

  • Según la Fiscalía, el hoy enviado a prisión, presuntamente y bajo los efectos del alcohol, abuso en reiteradas ocasiones de la víctima. FOTO COLPRENSA.
    Según la Fiscalía, el hoy enviado a prisión, presuntamente y bajo los efectos del alcohol, abuso en reiteradas ocasiones de la víctima. FOTO COLPRENSA.
El Colombiano
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hace 1 hora
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A petición de la Fiscalía General de la Nación, un juez impuso medida de aseguramiento en centro carcelario para Jonathan Herrera Arias, quien es investigado por su presunta participación en el secuestro y el abuso sexual de una mujer trans en hechos ocurridos entre 2024 y 2026 en Antioquia.

De acuerdo con la investigación, el procesado habría buscado reiteradamente a la víctima cuando se encontraba bajo los efectos del alcohol y, presuntamente, la sometía a agresiones físicas y abusos sexuales. Las autoridades sostienen que estas conductas se habrían presentado en diferentes oportunidades durante ese periodo.

Lea más: Más de 3.700 menores de edad han sido víctimas de violencia sexual en 2026

Uno de los episodios más graves habría ocurrido en noviembre de 2024 en el municipio de Bello, norte del Valle de Aburrá, donde, según la Fiscalía, el hombre le habría suministrado a la víctima una sustancia que le hizo perder el conocimiento. Y después, al parecer, la mantuvo retenida durante seis días en su propia vivienda, tiempo en el que presuntamente la obligó a sostener relaciones sexuales en contra de su voluntad.

La investigación también señala que durante ese periodo la mujer habría sido víctima de maltratos y que varios elementos de su casa resultaron afectados.

Con base en la evidencia recopilada, un fiscal imputó a Herrera Arias los delitos de acceso carnal violento, acto sexual o acceso carnal con persona puesta en incapacidad de resistir y secuestro simple.

Aunque el procesado fue cobijado con medida de aseguramiento privativa de la libertad, será la justicia la que determine su responsabilidad en los hechos.

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