¡Vuelve el ‘Poderoso! El DIM de Amaranto Perea mide fuerzas ante Vasco da Gama por la Sudamericana

Con nuevo técnico y la mente puesta en ofrecer buenos resultados que le permitan reconciliarse con su afición, el Deportivo Independiente Medellín retoma este miércoles 22 de julio la competencia internacional. A las 5:00 p.m. en el estadio Atanasio Girardot, el equipo rojo que ahora dirige Luis Amaranto Perea recibirá al Vasco Da Gama de Brasil, en el duelo de ida de los playoff para octavos de final de la Copa Sudamericana. Transmite ESPN.
Este encuentro se jugará a puerta cerrada, pues la Conmebol sancionó al Poderoso con 6 fechas debido a los desmanes de los hinchas en el comienzo del partido ante Flamengo de Brasil, el pasado 7 de mayo en el Atanasio. Ese juego fue suspendido y el cuadro paisa perdió en el escritorio por 3-0, lo que le significó la eliminación de la fase de grupos de la Copa Libertadores, en la que avanzaron el elenco brasileño y Estudiantes de La Plata, de Argentina.
Los 7 puntos que hizo el DIM le dieron un cupo en esta fase clasificatoria y tanto directivos como cuerpo técnico y jugadores están motivados para ganar la llave ante Vasco. Esa misión arranca ante uno de los equipos más importantes del continente y en el que actúan varios colombianos, entre ellos Carlos Gómez que estuvo con la Selección Colombia en el Mundial de Norteamérica.