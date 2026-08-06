La otra cara de las ‘salidas a charcos’: Sabaneta pide no visitar sus cascadas por esta alarmante razón

Las cascadas escondidas de Sabaneta ya no son secretas: se han convertido en uno de los nuevos atractivos que circulan en redes sociales incentivando el turismo masivo. Videos en TikTok, Instagram y YouTube muestran rutas para llegar a estos pozos naturales, invitan a bañarse en ellos y presentan el recorrido como una aventura “imperdible” en el sur del Valle de Aburrá. Aunque esto es algo cotidiano entre los turistas que buscan recargar energías visitando los bosques de la región —y esos contenidos ganan miles de reproducciones—, la Alcaldía de Sabaneta lanzó un mensaje con un llamado completamente opuesto: no visitar estos ecosistemas. A través del Sistema Local de Áreas Protegidas (Silap), el municipio advirtió que las cascadas hacen parte de un corredor biológico conectado con la Reserva Natural La Romera, considerada el principal pulmón verde de Sabaneta. ”Estos ecosistemas son sumamente frágiles. Aquí no se trata solamente de tomarse una foto o de venir a vacacionar un fin de semana”, afirmó Juliana Romero, técnica del Silap. Entérese: Cuatro senderistas fueron rescatados en el cerro El Romeral, área metropolitana de Medellín

¿Por qué piden no visitarla?

Según la administración municipal, el problema no es únicamente la presencia de personas, sino el impacto acumulado que dejan cientos de visitantes. Por ejemplo, en fotos de redes se ven grupos de más de 20 personas haciendo una misma ruta. Los pasos de tantas personas que se salen de los senderos delimitados provocan pérdidas en la cobertura vegetal. Además, la presencia de tanta gente puede hacer que los animales eviten cruzar por ciertas zonas donde suelen encontrar alimento o donde se reproducen y anidan. También hay un factor poco conocido: el uso de bloqueadores solares, repelentes, jabones y otros productos cosméticos o farmacéuticos altera la química natural del agua y genera contaminación. A esto se suma lo que ya es más evidente para muchos: las basuras y el ruido, que ahuyentan a las aves y otras especies. Aunque de manera individual muchas de estas acciones parecen pequeñas, la Alcaldía asegura que, en conjunto, generan una presión considerable sobre un ecosistema de alta fragilidad.

El contraste

El llamado institucional surge justo cuando distintos creadores de contenido han comenzado a divulgar videos que muestran cómo llegar a las cascadas. Uno de los recorridos más populares es el de las tres cascadas de Sabaneta, conocidas como el Chorro del Brujo, El Embrujo y La Escondida. En estos videos se invita a los turistas a bañarse en las pozas, se describen caminos alternos para llegar a las cascadas e incluso se recomienda el lugar como una experiencia imperdible para quienes visitan el Área Metropolitana de Medellín.

Un corredor ecológico

Para el Silap, más allá del atractivo turístico, las cascadas cumplen una función ambiental esencial. Estas quebradas abastecen ecosistemas conectados con la Reserva La Romera, donde habitan múltiples especies de fauna y flora que dependen de la calidad del agua y de la conservación del bosque, entre ellas el puma, que se ha dejado ver en varias ocasiones en cámaras trampa instaladas en la zona. Por eso, la administración insiste en que la mejor manera de protegerlas es evitar que siga aumentando el flujo de visitantes hacia estos sitios, especialmente cuando su ubicación se viraliza en redes sociales. “Las cascadas de Sabaneta no necesitan más visitantes, necesitan que las cuidemos. No ingresar a ellas también es una forma de proteger el agua, la biodiversidad y la vida”, concluyó Romero.

Riesgo para los visitantes

Además del impacto ambiental, está el riesgo que enfrentan los propios visitantes. Ir sin ninguna guía puede hacer que alguien se pierda, como les ocurrió recientemente a cuatro jóvenes que fueron rescatados por bomberos de La Estrella tras quedar atrapados en una zona de difícil acceso en el cerro tutelar Altos de La Romera. Para consultar contenido premium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el Mundo, regístrese aquí. Además, algunos de los senderos que toman los recorridos turísticos no están debidamente señalizados, lo que hace que las personas terminen transitando por zonas resbalosas, con riesgo de caída de árboles e incluso por caminos privados. La Reserva La Romera es considerada el pulmón verde más grande del Valle de Aburrá, con más de 5.170 hectáreas que bordean a Medellín, Caldas, Amagá, Heliconia, Angelópolis y La Estrella. Lea más: ¿Qué pasa con la famosa cascada del Salto del Buey? Su caudal disminuyó drásticamente Bloque de preguntas y respuestas: