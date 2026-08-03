Cuatro senderistas fueron rescatados en el cerro El Romeral, área metropolitana de Medellín

A salvo se encuentran cuatro personas que fueron rescatadas por bomberos de La Estrella en el cerro tutelar Altos del Romeral, luego de que reportaran dificultades tras una caminata deportiva y ecológica en ese lugar del suroccidente del área metropolitana de Medellín.

De acuerdo con el reporte de los socorristas, la labor de extracción se desarrolló en una zona de difícil acceso con tres unidades y una máquina de rescate.

De las personas rescatadas, una mujer presenta una lesión en su pierna derecha y continúa en valoración médica. Los demás fueron entregados a sus familiares.

El reporte del cuerpo de Bomberos de La Estrella dio cuenta de una llamada en la que solicitaban auxilio debido a las dificultades que atravesaban los cuatro senderistas, en particular, una mujer que se accidentó en la laguna que se encuentra en la parte alta de la reserva.

Según el capitán Fernando Martínez, comandante de esa institución, al llegar al sitio le brindaron atención prehospitalaria inmediata a la persona herida.

La reserva El Romeral es considerada el pulmón verde más grande del Valle de Aburrá, con más de 5.170 hectáreas que bordean a Medellín, Caldas, Amagá, Heliconia, Angelópolis y La Estrella.