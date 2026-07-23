Por la desaparición del ingeniero Andrés Camilo Peláez cayó en Bello alias 300, presunto cabecilla de El Mesa

Quien habría dado la orden de la desaparición del ingeniero Andrés Camilo Peláez Yepes hace 1.571 días ya se encuentra el poder de las autoridades. En las últimas horas se produjo la captura de alias 300, presunto cabecilla del grupo delincuencial El Mesa, quien habría liderado el rapto de este profesional el 3 de abril de 2022 en el municipio de San Andrés de Cuerquia, Norte antioqueño.
El procedimiento se efectuó en el municipio de Bello, donde las autoridades llegaron con una orden de captura a nombre de Weimar Alexánder Castillo, nombre de pila de este presunto cabecilla, quien para esa fecha estaría a cargo de temas como el microtráfico y la extorsión en esta localidad. Su captura se produjo por el delito de desaparición forzada.