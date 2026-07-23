Louvre reabre la Galería Apolo tras “el robo del siglo” de las joyas de la corona francesa

La Galería Apolo, ubicada en la primera planta del Museo del Louvre, ha reabierto el miércoles, 22 de julio, tras permanecer cerrada desde el 19 de octubre de 2025 por el llamado ’robo del siglo’, en el que los asaltantes lograron sustraer hasta nueve piezas de las joyas de la corona francesa a plena luz del día y en tan solo siete minutos. En contexto: Robo en el Louvre en París: ladrones se llevan joyas de “valor inestimable” en solo siete minutos “Las colecciones y los objetos preciosos que albergaba han sido retirados para devolver a su lugar original las decoraciones murales pintadas y esculpidas. De este modo, la galería ha recuperado su función original, concebida como una obra de arte en sí misma en el siglo XVII”, ha indicado la institución en un comunicado. La ministra de Cultura francesa, Catherine Pégard, ha afirmado durante el acto de reapertura en declaraciones a la prensa que esta “es una oportunidad para redescubrir la espléndida arquitectura y decoración de esta galería”. “Los visitantes podrán moverse libremente”, ha dicho.

¿Dónde se exhibirán ahora las joyas de la corona francesa?

Las joyas y gemas de la corona que no fueron robadas se exhibirán en “espacios seguros” en otras partes del museo: “Fue un trauma para el mundo entero, que durante días expresó su asombro y su pesar, También fue un trauma para nosotros, al descubrir la fragilidad de un lugar que creíamos inquebrantable”, ha recordado. Le puede interesar: ¿De la Casa de Papel al Museo de Louvre?: anuncian película sobre robo de arte en París

El estado de la corona de la emperatriz Eugenia y el botín de 88 millones de euros

Del botín, estimado en 88 millones de euros, solo se pudo recuperar la corona de la emperatriz Eugenia, que sufrió “daños por aplastamiento y una deformación considerable”. El museo informó el pasado mes de febrero de que se podrá llevar a cabo su restauración sin necesidad de reconstrucción ni recreación, puesto que solo falta una de las águilas que adornaba la pieza. Un grupo de cuatro hombres llevó a cabo el bautizado como “robo del siglo’” por la prensa francesa a través de una plataforma elevadora montada en un camión mediante la cual accedieron a la Galería Apolo, donde forzaron dos vitrinas que contenían nueve piezas de las joyas de la corona francesa.

El personal de la pinacoteca, uno de los emblemas culturales y turísticos de Francia, ha llevado a cabo varias huelgas desde octubre de 2024 ante el deterioro de las condiciones de trabajo y la insuficiencia de recursos. Siga leyendo: Vuelven a robar valiosas obras de arte en un museo de Europa Para consultar contenido prémium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el mundo, regístrese aquí .

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