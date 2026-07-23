Louvre reabre la Galería Apolo tras “el robo del siglo” de las joyas de la corona francesa

La Galería Apolo, ubicada en la primera planta del Museo del Louvre, ha reabierto el miércoles, 22 de julio, tras permanecer cerrada desde el 19 de octubre de 2025 por el llamado ’robo del siglo’, en el que los asaltantes lograron sustraer hasta nueve piezas de las joyas de la corona francesa a plena luz del día y en tan solo siete minutos.
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“Las colecciones y los objetos preciosos que albergaba han sido retirados para devolver a su lugar original las decoraciones murales pintadas y esculpidas. De este modo, la galería ha recuperado su función original, concebida como una obra de arte en sí misma en el siglo XVII”, ha indicado la institución en un comunicado.
La ministra de Cultura francesa, Catherine Pégard, ha afirmado durante el acto de reapertura en declaraciones a la prensa que esta “es una oportunidad para redescubrir la espléndida arquitectura y decoración de esta galería”. “Los visitantes podrán moverse libremente”, ha dicho.