“Su ausencia duele todos los días”: ingeniero Andrés Camilo Peláez completó cuatro años desaparecido

El ingeniero Andrés Camilo Peláez Yepes completó este mes cuatro años de haber desaparecido, sin que todavía se concreten avances sustanciales en las investigaciones.
Como parte de la conmemoración, se realizó este martes una eucaristía en la Catedral Metropolitana de Medellín, en la que la madre del ingeniero, Claudia Yepes, volvió a hacer un llamado a las autoridades para esclarecer lo ocurrido.
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Allí, cientos de asistentes encendieron velas y portaron pancartas con mensajes en honor al joven de 26 años y a otras personas reportadas como desaparecidas en Medellín.
“Hoy no estamos aquí solamente para recordar, estamos aquí porque no debemos olvidar, porque el silencio nunca puede ser más fuerte que el dolor de una madre, porque la ausencia duele todos los días”, expresó Claudia Yepes durante la conmemoración.