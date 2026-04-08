“Su ausencia duele todos los días”: ingeniero Andrés Camilo Peláez completó cuatro años desaparecido

El ingeniero Andrés Camilo Peláez Yepes completó este mes cuatro años de haber desaparecido, sin que todavía se concreten avances sustanciales en las investigaciones. Como parte de la conmemoración, se realizó este martes una eucaristía en la Catedral Metropolitana de Medellín, en la que la madre del ingeniero, Claudia Yepes, volvió a hacer un llamado a las autoridades para esclarecer lo ocurrido. Le puede interesar: Quedó libre uno de los implicados en la desaparición del ingeniero Andrés Camilo Yepes en San Andrés de Cuerquia Allí, cientos de asistentes encendieron velas y portaron pancartas con mensajes en honor al joven de 26 años y a otras personas reportadas como desaparecidas en Medellín. “Hoy no estamos aquí solamente para recordar, estamos aquí porque no debemos olvidar, porque el silencio nunca puede ser más fuerte que el dolor de una madre, porque la ausencia duele todos los días”, expresó Claudia Yepes durante la conmemoración.

Lo que se sabe del caso

La última vez que se tuvo rastro del ingeniero Andrés Camilo Peláez fue durante la madrugada del lunes 4 de abril de 2022, cuando habitantes de San Andrés de Cuerquia, Norte antioqueño, lo vieron caminando por el parque principal en compañía de dos hombres. Pocas horas atrás, durante la noche del domingo 3 de abril, una cámara de seguridad de un hotel captó las últimas imágenes conocidas del joven, quien estaba en la zona como trabajador de la firma WSP, encargada de una interventoría ambiental del proyecto de Hidroituango.

Lea también: Presidente dijo que ordenó redoblar esfuerzos para dar con el paradero del ingeniero Andrés Camilo Peláez “La información que se ha obtenido hasta el momento es que el joven estaba departiendo el lunes de la madrugada en un establecimiento público del municipio, con dos personas”, expresó por aquellos días la alcaldesa de San Andrés de Cuerquia, Ana Carolina Carvajal Arroyave, quien entonces lideró con la policía de ese municipio los primeros operativos de búsqueda. En esos primeros días, tal como lo registró este diario, las autoridades aseguraron realizar inspecciones en un área de cerca de 136,6 kilómetros, sin encontrar mayores pistas.

Desde entonces, y ante la falta de más información, comenzaron a tejerse todo tipo de especulaciones sobre lo ocurrido con el joven. El 13 de septiembre de 2022 la Fiscalía capturó a un primer sospechoso de la desaparición, identificado como José Fernando Chavarría Ramírez, según el ente, conocido como alias Huevito. Posteriormente, en marzo de 2023, otro hombre fue enviado a prisión por el mismo caso, esta vez identificado como Juan Fernando Tapias y, según la Fiscalía, era conocido en la zona como alias Juancito. Siga leyendo: Búsqueda del ingeniero Camilo Peláez Yepes en San Andrés de Cuerquia ya completó 1.000 días Aunque en ambas capturas la Fiscalía se abstuvo de entregar mayores detalles sobre sus pesquisas, sugirió que las principales hipótesis apuntaban a que la desaparición estaría asociada al accionar criminal de la banda El Mesa en esa zona del departamento, una estructura también reconocida por tener presencia en el Valle de Aburrá, principalmente en Bello. De esos dos vinculados, el caso más avanzado era el de Juan Fernando Tapias, quien sin embargo fue dejado en libertad en febrero de 2025, luego de que el Juzgado 43 Municipal con Función de Control de Garantías de Medellín concluyera que se habían vencido los términos. La decisión generó una fuerte controversia en su momento, principalmente por volver a poner sobre la mesa la incapacidad de la Fiscalía y de las autoridades para esclarecer lo ocurrido.