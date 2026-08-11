Choque múltiple en el Túnel de Oriente causó taco y dejó dos heridos

Un choque múltiple en el Túnel de Oriente dejó un saldo de dos personas lesionadas y una fuerte congestión vehicular este martes.

De acuerdo con los primeros reportes de las autoridades, el siniestro ocurrió hacia las 9:30 de la mañana, cuando por lo menos cuatro vehículos impactaron entre sí.

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El siniestro ocurrió en jurisdicción del municipio de Rionegro.

Mientras se atendía la emergencia, la Concesión Túnel Aburrá Oriente tuvo que cerrar esa conexión vial en ambos sentidos, recomendando a los conductores tomar la Variante Palmas.