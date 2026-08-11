Medicina Legal identificó a las primeras 22 víctimas del terremoto en Colombia: estos son sus nombres

Medicina Legal recibió el primer grupo de personas que murieron tras el terremoto de magnitud 7,4, ocurrido a las 7:34 de la mañana de este lunes y cuyo epicentro se ubicó en el municipio de San José del Palmar, Chocó. El evento telúrico afectó no solamente al occidente del país, sino también al Eje Cafetero, donde la actividad sísmica es alta. La cifra de fallecidos que se tiene hasta el momento es de 181 personas, mientras que 1.310 resultaron heridas. Además, se reportan 152 estructuras totalmente colapsadas y más de 1.500 viviendas afectadas. Lea también: Sube a 181 la cifra de muertos por el terremoto en Colombia: hay más de 1.300 heridos y 54 réplicas Sin embargo, Medicina Legal ya entregó un primer informe en el que indica que con corte al 11 de agosto ha recibido 160 cuerpos provenientes de los departamentos de Chocó, Caldas, Risaralda y Valle del Cauca. De estos, 22 han sido identificados plenamente.

El primer grupo de víctimas identificadas por Medicina Legal

1. Manizales - González Fernando Alonso 2. Manizales - Arango Sandoval Catalina 3. Manizales - Henao Marín Oscar De Jesús 4. Pereira - Rodas Cuadros Lina María 5. Pereira - Mejía Moreno Julián Andrés 6. Pereira - Chica Montoya Sandra Patricia 7. Pereira - Giraldo López Gilberto De Jesús 8. Pereira - Cni-Jiménez Toquica Pilar 9. Pereira - Moncada Aguirre Sergiña 10. Pereira - González Gutiérrez María Araenzola 11. Pereira - Franco Paola Andrea 12. Pereira - González Guerrero Dargui 13. Pereira - Acosta González Angela María 14. Pereira - Toro Sánchez Juan Manuel 15. Pereira - Largo Trejos Wilson 16. Pereira - Ossa Hernández Luis Fernando 17. Pereira - Díaz Díaz Pedro Nel 18. Pereira - Daza Valencia Aracely 19. Pereira - Ramirez Quiroz Roger David 20. Buenaventura - Carvajal Posada Mabel Cristina 21. Buenaventura - Correa Grueso Martha Patricia 22. Buenaventura - Rosero Pretel Carlos Alberto

El Gobierno Nacional agota esfuerzos para atender esta emergencia, que ha causado profundo dolor en el país y en otras naciones de la región como Venezuela y Ecuador, donde también se sintió el terremoto. En Venezuela, el movimiento telúrico fue percibido en el estado de Táchira, que comparte frontera con Norte de Santander, departamento donde se encuentra el puente internacional Simón Bolívar, que conecta San Antonio del Táchira con Cúcuta, además de limitar con una parte del departamento de Arauca.

El movimiento telúrico también se percibió en los territorios ecuatorianos de Los Ríos, Santo Domingo de los Tsáchilas, Esmeraldas y Guayas, y de manera moderada en Pichincha e Imbabura. El sismo fue sentido, además, en ciudades como Quito y Guayaquil. Por otro lado, el Ministerio de Hacienda, en cabeza de Miguel Gómez Martínez, explicó las medidas que adoptará el Gobierno para atender la emergencia ocasionada por el terremoto. Entre las principales medidas anunciadas está el aplazamiento por un mes del pago del impuesto de renta para personas naturales, cuyo calendario de vencimientos comenzaba este martes. Para consultar contenido prémium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el mundo, regístrese aquí . Bloque de preguntas y respuestas