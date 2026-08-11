MinHacienda declarará emergencia esta tarde y aplazará por un mes la declaración de renta

Durante el debate del Presupuesto General de la Nación de 2027, en las comisiones económicas conjuntas del Senado y la Cámara de Representantes, el ministro de Hacienda, Miguel Gómez Martínez, explicó las medidas que adoptará el Gobierno De la Espriella para atender la emergencia ocasionada por el terremoto de 7,4 con epicentro en San José del Palmar, Chocó. Entre las principales medidas anunciadas está el aplazamiento por un mes del pago del impuesto de renta para personas naturales, cuyo calendario de vencimientos comenzaba este martes. El jefe de la cartera de Hacienda justificó la decisión al señalar que quienes están atendiendo las consecuencias de la emergencia no están en condiciones de concentrarse en sus obligaciones tributarias. “Las personas que están trabajando en la emergencia no tienen cabeza para pagar impuestos”, afirmó el ministro durante su intervención ante las comisiones económicas. Lea aquí: El 20% de Chocó y el Eje Cafetero siguen con afectaciones de energía eléctrica tras el terremoto

De acuerdo con fuentes del Gobierno, el documento todavía no ha sido expedido y se encuentra en revisión final. La medida no aplicaría de manera general a todos los contribuyentes del país. Según la información suministrada, el aplazamiento del calendario tributario estará dirigido exclusivamente a los contribuyentes ubicados en los territorios afectados por el terremoto. La resolución establecerá las condiciones y los nuevos plazos para el cumplimiento de las obligaciones tributarias. La decisión hace parte del paquete de medidas que prepara el Gobierno para atender las consecuencias de la emergencia y facilitar el cumplimiento de las obligaciones de las personas y empresas ubicadas en las zonas afectadas.

MinHacienda dijo que no subirá impuestos

“No vamos a subir impuestos, no lo vamos a hacer porque creemos que este Presupuesto, que está lleno de burocracia, permite hacer ahorros y recortes para atender la situación de emergencia. Vamos a movernos primero ajustando el PGN y no pidiendo a los colombianos que asuman más impuestos”, dijo.

¿Cuándo declararán la emergencia económica por el terremoto?

El ministro de Hacienda también señaló que el Gobierno espera que la declaratoria de emergencia económica sea expedida durante la tarde de este martes 11 de agosto, como parte de las medidas para atender las consecuencias del terremoto registrado en Chocó. Asimismo, el funcionario informó que fue activado un crédito por US$450 millones con el Banco Mundial, cuyos recursos, según explicó, podrían estar disponibles al cierre de esta semana. “Ponemos la totalidad del Presupuesto para el Fondo Nacional de Gestión de Riesgos y Desastres (...) los recursos del Banco Mundial estarían a finales de la semana”, afirmó Gómez. Puede leer: ¿Cuánto costará reconstruir a Colombia tras el terremoto? La cifra inicial asciende a $20 billones El ministro agregó que el Gobierno priorizará partidas del Presupuesto General de la Nación para financiar la atención de la emergencia y los desastres derivados del sismo. Sin embargo, el jefe de la cartera de Hacienda manifestó su preocupación por que estos recursos sean ejecutados por la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd). “Nuestra única preocupación es que, desde el punto de vista institucional, esos recursos sean ejecutados por la Ungrd. Este gobierno considera que esa institución, que a lo largo de cuatro años ha demostrado ser propicia al desgreño y la corrupción, nos produce inquietud”, sostuvo.

Críticas al Presupuesto General de la Nación de 2027

Durante el debate sobre el Presupuesto General de la Nación (PGN) de 2027, Gómez cuestionó la estructura del proyecto presentado por la administración anterior y aseguró que refleja, a su juicio, una situación fiscal compleja. “Es altísimo en funcionamiento, en otras palabras, en gasto; está lleno de burocracia, lleno de partidas innecesarias que no se pueden controlar, cuya evaluación es siempre difusa”, afirmó. También criticó el monto destinado al servicio de la deuda, que calificó como “el más alto de la historia”, y cuestionó el bajo crecimiento de la inversión pública. El ministro sostuvo además que, según su interpretación, entidades como la Contraloría, el Banco de la República y el Departamento Nacional de Planeación han considerado que el proyecto presenta problemas de consistencia. “Los números no cuadran por ningún lado”, afirmó. Entérese: Cruz Roja colombiana necesita donaciones de sangre tras terremoto: así puede ayudar De acuerdo con Gómez, el PGN de 2027 asciende a $575,7 billones, con un crecimiento nominal de 5,2% y real de 1,7%. Según explicó, ese monto estaría $19 billones por encima del Marco Fiscal de Mediano Plazo aprobado para 2026. El funcionario también cuestionó la consistencia entre el proyecto presupuestal y el Marco Fiscal de Mediano Plazo. En ese sentido, citó los artículos 4 y 8 de la Ley 800 de 2003 y sostuvo que el proyecto debería ser devuelto si no cumple con las disposiciones de consistencia fiscal.

Miguel Gómez, ministro de Hacienda.

Hacienda cuestiona desfinanciación de salud, pensiones y subsidios

Otro de los puntos señalados por el ministro fue la incorporación de $30,2 billones en ingresos provenientes de una reforma tributaria, iniciativa que, aseguró, el actual Gobierno rechaza y frente a la cual pidió al Congreso no dar su aprobación. Gómez también afirmó que existen faltantes presupuestales en salud, pensiones y subsidios de energía y gas por $19,7 billones. A esto sumó, según sus cálculos, una desfinanciación de $12 billones en el subsidio a los combustibles. En materia de gasto, el ministro señaló que el PGN contempla $404,8 billones, mientras que, según su lectura, frente al Marco Fiscal de Mediano Plazo existe un desfase de $19,1 billones. Por estas razones, Gómez pidió al Congreso devolver el proyecto al Gobierno para realizar ajustes. “Este proyecto es inconsistente, fue hecho a la carrera, no respeta las normas básicas del PGN”, afirmó, antes de calificar el presupuesto como “una chambonada” y reclamar modificaciones en materia de recorte del gasto y cumplimiento de las reglas presupuestales. Para consultar contenido premium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el Mundo, regístrese aquí.

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