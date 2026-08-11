MinHacienda declarará emergencia esta tarde y aplazará por un mes la declaración de renta

Durante el debate del Presupuesto General de la Nación de 2027, en las comisiones económicas conjuntas del Senado y la Cámara de Representantes, el ministro de Hacienda, Miguel Gómez Martínez, explicó las medidas que adoptará el Gobierno De la Espriella para atender la emergencia ocasionada por el terremoto de 7,4 con epicentro en San José del Palmar, Chocó.
Entre las principales medidas anunciadas está el aplazamiento por un mes del pago del impuesto de renta para personas naturales, cuyo calendario de vencimientos comenzaba este martes.
El jefe de la cartera de Hacienda justificó la decisión al señalar que quienes están atendiendo las consecuencias de la emergencia no están en condiciones de concentrarse en sus obligaciones tributarias. “Las personas que están trabajando en la emergencia no tienen cabeza para pagar impuestos”, afirmó el ministro durante su intervención ante las comisiones económicas.
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