Incertidumbre en el Oriente antioqueño: Clínica Somer le cortó los servicios a Nueva EPS por deudas de $100.000 millones

Una de las más importantes clínicas del municipio de Rionegro y la subregión del Oriente antioqueño le cortó los servicios a la Nueva EPS, luego de que esta entidad intervenida por el Gobierno Nacional acumulara una deuda de $100.000 millones.
La decisión fue comunicada por ese centro de atención durante la tarde de este 16 de octubre, aduciendo que la misma ue la única alternativa luego de varios meses de incertidumbre.
La institución señaló que, pese a la creciente deuda que viene acumulando la Nueva EPS, la clínica había decidió seguir prestando con normalidad sus servicios para no afectar a los pacientes.