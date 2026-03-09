Los pesos pesados que se quedaron sin curul, ¿por qué se quemaron los ‘veteranos’?

Como en toda contienda electoral, hay ganadores y perdedores. El pasillo de los ‘quemados’ incluye nombres que durante varios años han sido reconocidos en todo el territorio nacional. El listado es, más que amplio, notorio. Reúne a varias figuras políticas importantes. Estos son los ‘veteranos’ que no lograron llegar a un nuevo período en el Congreso.
Se trata de más de una decena de congresistas y figuras reconocidas del panorama político nacional que quedaron por fuera tras no alcanzar los votos necesarios en las urnas.
Entre ellos hay representantes actuales, exsenadores y dirigentes de partidos como el Liberal, Cambio Radical, la Alianza Verde y el Centro Democrático.