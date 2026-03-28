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Cerraron vía en el Suroeste antioqueño por falla geológica de gran magnitud

Las autoridades recomendaron a los viajeros tener precaución y tomar varias vías alternas hacia los municipios de Betulia y Urrao.

  • La falla geológica en la vía Concordia - Betulia se presentó en el sector Majagual. FOTO: Cortesía Gobernación de Antioquia. Imagen procesada con IA.
    La falla geológica en la vía Concordia - Betulia se presentó en el sector Majagual. FOTO: Cortesía Gobernación de Antioquia. Imagen procesada con IA.
El Colombiano
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hace 2 horas
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Las autoridades del Departamento informaron este sábado que debido a una falla geológica de grandes proporciones se ordenó el cierre de la vía entre los municipios de Concordia y Betulia.

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El incidente fue confirmado por la Secretaría de Infraestructura de Antioquia hacia las 11:15 de la mañana de este sábado 28 de marzo.

Desde la entidad no solo se hizo un llamado a los habitantes y transeúntes a tomar precauciones, sino a utilizar vías alternas.

“Cierre de la vía Concordia - Betulia, sector Majagual, por falla geológica, de gran magnitud, activa”, señaló esa dependencia.

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La Secretaría añadió que para los conductores que necesiten desplazarse hacia los municipios de Betulia y Urrao la recomendación es tomar la vía Santa Fe de Antioquia - La Usa - Caicedo - Urrao - Betulia, Cangrejo - Altamira - Betulia o Urrao o la vía entre el corregimiento de Bolombolo (Venecia) y el municipio de Concordia.

Finalmente, la Gobernación recomendó a los viajeros estar atentos a los canales de comunicación oficiales para atender las indicaciones y conocer cuándo se reabrirá este corredor.

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