Ni los recién nacidos se salvan: por deuda de $14.000 millones de EPS intervenidas, unidad maternoinfantil de Chigorodó está por cerrar

Una de las principales unidades especializadas en la atención de madres gestantes y recién nacidos de la región de Urabá atraviesa una grave crisis financiera que amenaza la continuidad de sus servicios. En sus instalaciones, 24 bebés permanecen conectados a incubadoras y equipos de soporte vital, mientras médicos y enfermeras “espantan” a los funcionarios de la empresa de energía que –tras una deuda de año y medio– buscan cortar el servicio dada la abultada deuda.
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