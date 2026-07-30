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Semana violenta en Colombia: en 5 días van 4 masacres que han dejado 12 muertos

Los hechos que han ocurrido en diferentes regiones del país han dejado además 3 menores de edad asesinados. La cifra de masacres en Colombia llegó a 77 durante 2026.

  • Las masacres en Cauca, Antioquia, Cundinamarca y Nariño han dejado 12 muertos. Fotos: Getty Images, Camilo Suárez y redes sociales
    Las masacres en Cauca, Antioquia, Cundinamarca y Nariño han dejado 12 muertos. Fotos: Getty Images, Camilo Suárez y redes sociales
Brian Ferney Valencia Ríos
Brian Ferney Valencia Ríos

Digital - Alcance

hace 5 horas
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Colombia ha enfrentado una crítica racha de violencia con cuatro masacres durante esta semana, las cuales han sido registradas en los departamentos de Nariño, Antioquia, Cundinamarca y Cauca. Con estos hechos, se eleva a 77 la cifra oficial de matanzas colectivas en lo que va del año 2026.

Esta secuencia violenta comenzó el domingo 26 de julio en la zona fronteriza entre el municipio de Cumbal (Nariño) y la provincia de Carchi (Ecuador). Allí, tres hombres que habían sido reportados como desaparecidos fueron hallados sin vida en distintos puntos de la línea fronteriza.

Las víctimas fueron identificadas como Luis Carlos Calpa (19 años e hijo de una firmante de paz), Jorge Mejía (45 años) y Alberto Mejía (75 años) y, de acuerdo con las autoridades ecuatorianas, los cuerpos presentaban signos de haber sido atados y vendados de los ojos.

Lea también: Una embarazada, entre las víctimas de la más reciente masacre en Vichada

Luego, el lunes 27 de julio, un nuevo ataque armado cobró la vida de tres personas en la vereda Alto de Carvajal, corregimiento de Santa Inés, en el municipio de Andes, Antioquia.

Las víctimas, todas de sexo masculino, incluían a un adolescente de 15 años identificado como Yojan Doney Bedoya Montoya. Sobre este hecho, la Policía de Antioquia investiga si el hecho fue producto de una confrontación entre la subestructura “Edwin Román Velásquez Valle” del Clan del Golfo y la banda criminal “La Terraza” (conocida localmente como La Oficina de Andes), que se disputan el control del microtráfico en las veredas cafeteras.

La semana crítica continuó el martes, 28 de julio, en la vereda Panamá, sector Altos de los Cerezos, en Soacha, Cundinamarca. En este territorio, tres integrantes de una misma familia fueron asesinados dentro de su vivienda por hombres armados que irrumpieron cerca de las 2:00 a. m.

Las víctimas de esta matanza fueron una mujer de 53 años, una adolescente de 16 y un niño de 12 años. Las hipótesis de la Fiscalía y la Policía enmarcan un ajuste de cuentas o disputas por microtráfico de grupos como “El Mesa” o “Los Satanás”, que operan en la zona.

El jueves, 30 de julio, se registró el cuarto evento violento de la semana. Este ocurrió en el sector de Miraflores, sobre la vía que comunica a Silvia y Totoró, en el oriente del Cauca.

Allí, tres hombres que hacían actividades deportivas en bicicleta fueron interceptados por un grupo armado que les disparó indiscriminadamente con armas de alto calibre y fusiles.

Con estos hechos, que han dejado 12 muertos y de los cuales 3 son menores de edad, se completan 77 masacres en lo que va del año en Colombia, siendo los departamentos más críticos Cauca y Antioquia, donde se han registrado al menos 12 y 11 hechos violentos respectivamente.

Pese a la racha violenta de esta semana, según datos del centro de investigación ObservadoresCol, el mes más violento sigue siendo mayo, con 88 víctimas mortales por masacres.

Siga leyendo: Nueva masacre en Colombia: asesinaron a tres ciclistas en plena vía en el Cauca

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Preguntas y respuestas

¿Cuántas masacres se han registrado en Colombia durante 2026?
Hasta el 30 de julio de 2026, la cifra oficial es de 77 masacres. Los cuatro casos ocurridos durante esta semana elevaron el total anual.
¿Qué departamentos concentran el mayor número de masacres en Colombia este año?
Cauca y Antioquia son los departamentos más afectados. La noticia señala que Cauca registra al menos 12 masacres y Antioquia 11, las cifras más altas reportadas hasta ahora en 2026.
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