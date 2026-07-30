Semana violenta en Colombia: en 5 días van 4 masacres que han dejado 12 muertos

Colombia ha enfrentado una crítica racha de violencia con cuatro masacres durante esta semana, las cuales han sido registradas en los departamentos de Nariño, Antioquia, Cundinamarca y Cauca. Con estos hechos, se eleva a 77 la cifra oficial de matanzas colectivas en lo que va del año 2026.

Esta secuencia violenta comenzó el domingo 26 de julio en la zona fronteriza entre el municipio de Cumbal (Nariño) y la provincia de Carchi (Ecuador). Allí, tres hombres que habían sido reportados como desaparecidos fueron hallados sin vida en distintos puntos de la línea fronteriza.

Las víctimas fueron identificadas como Luis Carlos Calpa (19 años e hijo de una firmante de paz), Jorge Mejía (45 años) y Alberto Mejía (75 años) y, de acuerdo con las autoridades ecuatorianas, los cuerpos presentaban signos de haber sido atados y vendados de los ojos.

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Luego, el lunes 27 de julio, un nuevo ataque armado cobró la vida de tres personas en la vereda Alto de Carvajal, corregimiento de Santa Inés, en el municipio de Andes, Antioquia.

Las víctimas, todas de sexo masculino, incluían a un adolescente de 15 años identificado como Yojan Doney Bedoya Montoya. Sobre este hecho, la Policía de Antioquia investiga si el hecho fue producto de una confrontación entre la subestructura “Edwin Román Velásquez Valle” del Clan del Golfo y la banda criminal “La Terraza” (conocida localmente como La Oficina de Andes), que se disputan el control del microtráfico en las veredas cafeteras.