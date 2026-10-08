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Atención: cierre total en variante Las Palmas, sector Sajonia, por un camión que se volcó en la vía

El volcamiento de un camión cerca al Mall Sajonia obligó al cierre total de la variante Las Palmas en Rionegro este jueves. Autoridades de la Concesión Túnel Aburrá Oriente atienden la emergencia para habilitar el paso.

  • El accidente se presentó en el kilómetro 0+220, sector Puertas y Ventanas. Hasta el momento no se reportan personas fallecidas. El conductor presenta lesiones leves y está estable. Foto: CORTESÍA
    El accidente se presentó en el kilómetro 0+220, sector Puertas y Ventanas. Hasta el momento no se reportan personas fallecidas. El conductor presenta lesiones leves y está estable. Foto: CORTESÍA
El Colombiano
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hace 5 horas
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El volcamiento de un camión, cerca al Mall Sajonia, en jurisdicción de Rionegro, Oriente de Antioquia, obligó al cierre total de la variante La Palmas, este jueves en la tarde.

Las informaciones preliminares dan cuenta de que el conductor del vehículo perdió el control de este, ocasionando que se estrellara contra el barranco.

Según la Concesión Túnel Aburrá Oriente, el hecho se presentó en el kilómetro 0+220, sector Puertas y Ventanas.

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Hasta el momento no se reportan personas fallecidas. El conductor presenta lesiones leves y está estable.

”Nuestras unidades de emergencia y rescate atendieron al conductor, quien se encuentra estable. En el lugar está nuestra grúa pluma para iniciar el remolque del vehículo y poder habilitar la vía tan pronto sea posible”, indicó Túnel Aburrá Oriente.

Las autoridades recomiendan a quienes transitan por esa zona, que conecta a Medellín con el Oriente de Antioquia y el aeropuerto José María Córdova, tomar vías alternas.

NOTICIA EN DESARROLLO

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