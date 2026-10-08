Así es el proyecto que busca restringir el acceso a redes sociales a menores de 14 años y que avanza en el Congreso

Así como ya lo hizo Australia y se busca hacer en varios países europeos como Francia, Reino Unido y España, Colombia busca crear un marco normativo para restringir el ingreso de los menores de 14 años a las redes sociales. El proyecto ya avanza en el Congreso.

La iniciativa de ley fue radicada por el representante Germán Rozo y ya fue aprobada en primer debate de la Cámara. Este proyecto deberá cumplir un segundo debate en esta entidad para luego pasar a discutirse en el Senado.

La propuesta abarca 15 artículos en donde se indican prohibiciones explícitas a las plataformas, sanciones para quienes incumplan y las obligaciones que las redes sociales deben tener para evitar el uso indiscriminado de niños y adolescentes.

De acuerdo con el creador de esta iniciativa, su objetivo es establecer un marco regulatorio para el uso de redes sociales en Colombia con el fin de proteger a los menores de edad, garantizar la seguridad digital y fijar responsabilidades a las plataformas, manteniendo el equilibrio con la libertad de expresión.

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Su alcance sería para todas las plataformas nacionales y extranjeras que operen en el país, a los usuarios dentro del territorio nacional y a las entidades gubernamentales de supervisión.