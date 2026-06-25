Pico y Placa Medellín

viernes

2 y 8 

2 y 8

Pico y Placa Medellín

jueves

5 y 9 

5 y 9

Pico y Placa Medellín

miercoles

4 y 6 

4 y 6

Pico y Placa Medellín

martes

0 y 3  

0 y 3

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

1 y 7  

1 y 7

menu
close

Cerrada la vía Medellín-Costa Atlántica por explosivos instalados por las disidencias de las Farc en Puerto Valdivia

Dos cilindros cargados de explosivos obligaron al cierre de este corredor en el tramo entre Puerto Valdivia y Tarazá. Dos vehículos habían quedado atrapados.

  • La vía Medellín-Costa Atlántica por Puerto Valdivia está cerrada desde esta madrugada por la instalación de dos cilindros bomba en este corredor. Los vehículos están siendo desviados por la vía Remedios-Zaragoza-Caucasia. FOTO: ESNEYDER GUTIÉRREZ CARDONA
    La vía Medellín-Costa Atlántica por Puerto Valdivia está cerrada desde esta madrugada por la instalación de dos cilindros bomba en este corredor. Los vehículos están siendo desviados por la vía Remedios-Zaragoza-Caucasia. FOTO: ESNEYDER GUTIÉRREZ CARDONA
Santiago Olivares Tobón
Santiago Olivares Tobón

Metro

23 de junio de 2026
bookmark

La instalación de dos cilindros bomba en la vía Medellín-Costa Atlántica, a la altura del corregimiento Puerto Valdivia, de Valdivia, obligó al cierre de este corredor nacional, no solo para retirar los explosivos, sino también para retirar dos vehículos que transitaban por la zona y habían quedado atrapados.

Los hechos se registraron en la madrugada de este jueves en el sector Las Paulinas, de este municipio del Norte antioqueño, luego de que integrantes del frente 36 de las disidencias de las Farc ubicaran estratégicamente estos explosivos para generar temor entre los habitantes del sector y los conductores que transitaban por la zona.

El general Eduardo Alberto Arias, comandante de la Séptima División del Ejército, señaló que se realizaron las labores para “neutralizar esta acción terrorista. Nos habían querido ubicar dos cilindros cargados con explosivos”.

Entérese: Sargento segundo falleció en medio de combates con el Clan del Golfo en Ituango, Antioquia

Así mismo explicó que en medio de estos operativos lograron recuperar un bus intermunicipal que transportaba 41 personas y un tractocamión que estaba cargado con líquido inflamable, lo cual aumentaba el riesgo en caso de una explosión.

Hasta el momento, desde el Ejército no han señalado cuánto se demorarán las labores de desactivación de estos explosivos, debido a que también se debe controlar la zona para evitar atentados terroristas por parte de estos insurgentes.

Le puede interesar: Al menos 400 niños no están yendo a clases en Ituango por amenazas de grupos armados; Gobernación dice que tiene clases virtuales

Ante esta situación, se le recomienda a los conductores que se dirigen hacia el Bajo Cauca antioqueño o hacia el Caribe colombiano que tomen la nueva vía Remedios-Zaragoza-Caucasia para no tener mayores inconvenientes para llegar a su destino.

Este atentado forma parte de las estrategias de intimidación por parte de este grupo criminal, que actualmente está bajo la tutela de Néider Yesid Uñates López, alias Primo Gay, quien retomó el liderazgo tras la captura de John Edison Chalá Torrejano, alias Víctir Chalá, el pasado 13 de junio en un peaje de Flandes, Tolima.

La estrategia de ubicar explosivos en los principales corredores viales es una estrategia muy común de este cabecilla, que el año pasado hizo lo mismo en la vía hacia Hidroituango, hecho que provocó la muerte de dos uniformados.

Para consultar contenido prémium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el mundo, regístrese aquí.

Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto
Las más leídas

Te recomendamos