Cerrada la vía Medellín-Costa Atlántica por explosivos instalados por las disidencias de las Farc en Puerto Valdivia

La instalación de dos cilindros bomba en la vía Medellín-Costa Atlántica, a la altura del corregimiento Puerto Valdivia, de Valdivia, obligó al cierre de este corredor nacional, no solo para retirar los explosivos, sino también para retirar dos vehículos que transitaban por la zona y habían quedado atrapados.
Los hechos se registraron en la madrugada de este jueves en el sector Las Paulinas, de este municipio del Norte antioqueño, luego de que integrantes del frente 36 de las disidencias de las Farc ubicaran estratégicamente estos explosivos para generar temor entre los habitantes del sector y los conductores que transitaban por la zona.