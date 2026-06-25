Cerrada la vía Medellín-Costa Atlántica por explosivos instalados por las disidencias de las Farc en Puerto Valdivia

La instalación de dos cilindros bomba en la vía Medellín-Costa Atlántica, a la altura del corregimiento Puerto Valdivia, de Valdivia, obligó al cierre de este corredor nacional, no solo para retirar los explosivos, sino también para retirar dos vehículos que transitaban por la zona y habían quedado atrapados. Los hechos se registraron en la madrugada de este jueves en el sector Las Paulinas, de este municipio del Norte antioqueño, luego de que integrantes del frente 36 de las disidencias de las Farc ubicaran estratégicamente estos explosivos para generar temor entre los habitantes del sector y los conductores que transitaban por la zona.

El general Eduardo Alberto Arias, comandante de la Séptima División del Ejército, señaló que se realizaron las labores para “neutralizar esta acción terrorista. Nos habían querido ubicar dos cilindros cargados con explosivos”. Entérese: Sargento segundo falleció en medio de combates con el Clan del Golfo en Ituango, Antioquia Así mismo explicó que en medio de estos operativos lograron recuperar un bus intermunicipal que transportaba 41 personas y un tractocamión que estaba cargado con líquido inflamable, lo cual aumentaba el riesgo en caso de una explosión. Hasta el momento, desde el Ejército no han señalado cuánto se demorarán las labores de desactivación de estos explosivos, debido a que también se debe controlar la zona para evitar atentados terroristas por parte de estos insurgentes. Le puede interesar: Al menos 400 niños no están yendo a clases en Ituango por amenazas de grupos armados; Gobernación dice que tiene clases virtuales Ante esta situación, se le recomienda a los conductores que se dirigen hacia el Bajo Cauca antioqueño o hacia el Caribe colombiano que tomen la nueva vía Remedios-Zaragoza-Caucasia para no tener mayores inconvenientes para llegar a su destino.