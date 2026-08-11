De la Espriella estuvo en Quibdó y Cali: así atiende el Gobierno Nacional la tragedia

Abelardo de la Espriella lleva solo tres días como presidente de la República y ya tuvo que atender una emergencia de gran escala en el país. El devastador sismo de magnitud 7,4 puso a prueba, desde temprano, la capacidad de respuesta del mandatario y su gabinete.
El abogado tuvo que viajar desde temprano a Bogotá desde Barranquilla, su sede principal, para comenzar a responder a la emergencia. Justo hoy iba a ser la posesión del director de la UNGRD, por lo que el Ejecutivo tuvo que acelerar el proceso para que el mandatario pudiera dar órdenes en la mañana de este lunes.
Según dijo, él se hará cargo de la atención tras el terremoto, delegando algunas funciones a su gabinete. Una de las primeras medidas fue la instalación inmediata de un Puesto de Mando Unificado para coordinar la atención de las personas afectadas.
“He asumido directamente el liderazgo de la atención por la emergencia en San José del Palmar. He ordenado la instalación de un Puesto de Mando Unificado para coordinar la atención de los daños y de los damnificados”, escribió en un mensaje a través de su cuenta de X.