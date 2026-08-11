Hace un año murió Miguel Uribe, ¿quién dio la orden?

Las redes sociales de María Claudia Tarazona se convirtieron en un mapa de recuerdos de la vida del senador Miguel Uribe. Hasta allí llegan curiosos, seguidores y personas interesadas en conocer qué pasó con su esposo, quien murió el 11 de agosto del año pasado después de luchar durante 64 días por su vida tras ser víctima de un atentado terrorista ocurrido el 7 de junio en el parque El Golfito de Bogotá. Desde entonces, María Claudia documenta su tristeza, la ausencia y el duelo, pero también el avance de una investigación que, un año después, sigue sin revelar quién dio la orden de asesinar a su compañero de vida. Fue quizá una de las noticias que más sacudió al país en 2025. El crimen le dio la vuelta al mundo y, a pesar de que la Fiscalía ha dado algunos indicios sobre quiénes pudieron estar detrás, los autores intelectuales siguen sin ser judicializados. Esta es la hora en que nadie sabe por qué lo asesinaron y si se trató o no de una mortal estrategia para mover el tablero político. Lo cierto es que la muerte del senador puede mirarse desde dos escenarios que, aunque distintos, terminaron cruzándose durante todo el proceso: el judicial y el familiar. Miguel Uribe tenía 39 años y estaba en plena carrera política, con el sueño de llegar a la Presidencia de Colombia. Estaba casado con Tarazona y era padre de Alejandro, un niño de apenas cuatro años.

Fueron dos meses y cuatro días conectado a máquinas en la Fundación Santa Fe. De incertidumbre, de partes médicos, de esperanza y de oraciones. María Claudia, sus hijos y sus familiares vivieron el duelo expuestos ante un país entero que acompañó desde afuera cada momento de esa lucha por su vida. La tragedia para ellos no ha terminado. “Vivo con tristeza las 24 horas del día”, confesó recientemente Tarazona. En medio de ese dolor, su hijo también enfrenta la ausencia de su padre y le pide ir al cielo a saludarlo. Pero mientras la familia intenta aprender a vivir sin el senador, también enfrenta el duelo desde los tribunales. Allí, el caso sigue avanzando, aunque sin grandes novedades. El país ya conoce buena parte de la historia y, por ahora, las audiencias han servido más para confirmar lo que ya se sabe que para responder quién estuvo detrás de la orden del magnicidio.

El proceso judicial

Las condenas han permitido reconstruir buena parte de la operación. Katherine Andrea Martínez, alias ‘Gabriela’, la encargada de transportar el arma; Carlos Eduardo Mora González, alias ‘El Veneco’; Simeón Pérez Marroquín, alias ‘El Viejo’; Harold Daniel Barragán Ovalle, alias ‘Harold’; Élder José Arteaga Hernández, alias ‘El Costeño’ o ‘Chipi’, y William Fernando González Cruz, alias ‘El Hermano’, aceptaron su responsabilidad y recibieron penas superiores a los 20 años de prisión. Además del adolescente que disparó el arma y recibió una sanción de siete años de privación de la libertad. Todos han aportado información que ha permitido conocer cómo se planeó y ejecutó el atentado.

La pista que lleva a la Segunda Marquetalia

El testimonio de alias ‘El Viejo’ resulta particularmente importante para entender lo que todavía falta por esclarecer. La Fiscalía lo ubicó como intermediario entre los determinadores del crimen y la estructura encargada de ejecutarlo. Su condena fue de más de 22 años de prisión. En un interrogatorio ante la Fiscalía, Pérez Marroquín aseguró que la orden para asesinar a Uribe habría provenido de la Segunda Marquetalia y señaló directamente a José Manuel Sierra, alias ‘Zarco Aldinever’, como la persona que impartió la instrucción. Por el crimen, según ese testimonio, se ofrecieron $1.000 millones y otros $600 millones para intentar garantizar la impunidad de los responsables. Su declaración también describió la existencia de una cadena que conectaba a quienes habrían ordenado el crimen con la organización criminal que reclutó y coordinó a los encargados de ejecutarlo. Ese testimonio permitió avanzar hacia los posibles determinadores. Por eso, en marzo pasado, la Fiscalía emitió órdenes de captura contra siete integrantes de esa organización, incluidos alias ‘Iván Márquez’, ‘Jhon 40’ y otros integrantes de la estructura. Pero hasta ahora ninguno ha sido capturado. Para la familia ha sido una lucha de no parar. Aunque saben que nada va a traer de vuelta al senador, están decididos a no descansar hasta ver responder a todos los responsables de su muerte. Por eso han cuestionado duramente a la Fiscalía por lo que consideran condenas muy laxas frente a la gravedad del crimen. Por ahora, este martes están listos para conmemorar el primer aniversario de la muerte de su ser amado. Lo harán con una misa en la Catedral Primada de Bogotá, donde familiares, amigos y personas cercanas al senador se reunirán para recordarlo. Como sea, un año después, el país no olvida a Miguel Uribe Turbay. TAMBIÉN LE PUEDE INTERESAR: Las hipótesis de Petro están enredando la investigación de muerte de Miguel Uribe. BLOQUE DE PREGUNTAS Y RESPUESTAS