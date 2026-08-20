Hallan cilindro que sería un artefacto explosivo en la vía de Ituango, Antioquia: Ejército verifica la zona con drones

Un cilindro, que sería un artefacto explosivo improvisado (AEI), fue hallado en la madrugada de este jueves 20 de agosto en el sector Agualinda, a unos 3,8 kilómetros del casco urbano de Ituango, sobre la vía Bombillo-Ituango.
El hallazgo generó una alerta entre las autoridades por el riesgo que podría representar para la población y para los viajeros que utilizan este corredor vial. Por seguridad, se recomienda evitar el tránsito por la zona mientras las unidades especializadas realizan la verificación.
El brigadier general Eduardo Arias Rojas, comandante de la Séptima División del Ejército, confirmó que unidades militares fueron desplegadas en el sector y que se adelanta un procedimiento para establecer si el cilindro contiene explosivos.