¿Cómo recuperar la seguridad en Antioquia? El reto está en las regiones y su complejo orden público

Pese a que desde 2024 las autoridades regionales vienen pidiendo con insistencia que se incremente el pie de fuerza, e incluso en 2025 se invocó la figura de la asistencia militar, será el nuevo gobierno el que deberá liderar un plan de acción para volver a poner a raya a los violentos.

De acuerdo con información de la Gobernación de Antioquia, mientras el Clan del Golfo incrementó su influencia territorial un 74% en los últimos dos años, las disidencias de las Farc crecieron un 75% y el Eln un 6%.

A diferencia de hace cuatro años, las fuerzas del Estado ahora tendrán que enfrentar un amplio abanico de grupos que se expandió en 101 de los 125 municipios del departamento, disputándose a sangre y fuego rutas del narcotráfico, plazas de vicio, minas ilegales y rentas criminales.

Concluido el mandato del presidente Gustavo Petro, quien hasta el último día insistió en mantener en pie sus controvertidas políticas de Paz Total y Paz Urbana, la administración entrante se alista para retomar la ofensiva contra los grupos armados ilegales.

Resolver la crisis de seguridad, que se agudizó en Antioquia en los últimos cuatro años, será una de las tareas más arduas que tendrá la Fuerza Pública en el nuevo gobierno.

“Desde que empezamos en este gobierno nos encontramos con unas problemáticas muy marcadas en el Nordeste, Norte, Bajo Cauca, Oriente, Magdalena Medio y Suroeste. Eso ha ido evolucionando y hoy podemos decir que tenemos cuatro zonas sumamente álgidas que requieren toda la capacidad del Estado: Norte, Nordeste, Oriente y Suroeste. Porque, a pesar de que las fuerzas en territorio han hecho todo lo posible, no han podido contener la violencia”, añade, explicando a renglón seguido las particularidades de cada subregión.

“Antioquia es un territorio con unas complejidades de orden público sumamente delicadas. Por su ubicación geográfica, por todo el tema de las rentas ilícitas que se generan y por la cantidad de grupos armados ilegales que delinquen”, dice.

En contraste con otras regiones del país, el funcionario apunta que el departamento tiene la complejidad de ser el escenario de operaciones de casi todos los grupos armados grandes del país: el Clan del Golfo, el Eln y las disidencias de las Farc, con sus frentes 36, 18, 4 y 24.

En el Norte de Antioquia, especialmente en los municipios de Anorí, Amalfi, Briceño, Yarumal y San Andrés de Cuerquia, el diagnóstico se muestra preocupante por la lucha que libra el Clan del Golfo para arrebatarle la hegemonía histórica que allí ha ejercido el Eln, buscando acaparar actividades como la minería ilegal y el narcotráfico, así como controlar zonas con cultivos de coca y corredores que le permiten a los grupos transitar entre el occidente al oriente del país a través de la serranía de San Lucas.

En el Nordeste, continúa el secretario, el problema central lo constituye un gran corredor de movilidad que permite conectar el noroccidente con el Bajo Cauca y el sur de Bolívar.En esta subregión, la guerra la protagoniza también el Clan del Golfo, en su objetivo por quitarle tanto a las disidencias de las Farc y al Eln un territorio en el que han ejercido influencia durante los últimos años.

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Mientras por el lado del Clan del Golfo los violentos eran comandados por alias Chuzo —quien fue capturado esta semana—, por el lado de las disidencias son comandados por alias Jhon Fiera. Ambos grupos han protagonizado un incremento en los homicidios en su búsqueda por controlar, sobre todo, la minería ilegal.

En el Oriente antioqueño, explica Martínez, las confrontaciones son producto también de un plan de expansión del Clan del Golfo, que busca controlar la minería que se viene desarrollando en el río Caldera y en municipios como Alejandría y Granada.

“Además, está el enfrentamiento permanente por microtráfico entre el Clan del Golfo y la estructura El Mesa. Sobre esta última le pedimos al gobierno que ya es hora de que la cataloguen como un Grupo Armado Organizado (GAO), porque tienen hombres en armas largas y alianzas con las Farc para hacerle frente al Clan del Golfo”, señala.

Esta nueva categorización para los de El Mesa, implicaría que pudieran ser objeto de operaciones militares de alto impacto, como, por ejemplo, bombardeos.

Finalmente, el secretario Martínez recuerda que desde hace más de cinco años el Suroeste es una de las regiones más violentas, principalmente, por la lucha entre ilegales para dominar un corredor entre el Eje Cafetero y el Valle con Antioquia.

“En el Suroeste se están peleando rentas de minería ilegal, especialmente en la vereda Pavón de Urrao y sobre el río Cauca. Si el Estado se descuida, eso se va a volver igual o peor que el Bajo Cauca. Y esto sin descuidar el Occidente y el Magdalena Medio, especialmente Yondó, que tiene mucha influencia del Eln, las Farc y el Clan del Golfo peleando riqueza”, señala.

En medio de este panorama, la Gobernación de Antioquia sostuvo una reunión a comienzos de agosto con el nuevo ministro de Defensa, Jorge Eduardo Mora, para revisar varias medidas que ya venían pidiéndose desde el gobierno pasado, especialmente enfocadas en desplegar en Antioquia grupos operativos y fiscales especializados en cada una de estas estructuras.

El pedido de la Gobernación es que, contrario a la estrategia del gobierno pasado, no se hagan despliegues momentáneos en zonas críticas, sino que se establezcan operaciones sostenidas que permitan ir volviendo a poner contra las cuerdas a los grupos armados. La tarea apenas empieza y no logrará concluirse de la noche a la mañana.