¿Cómo recuperar la seguridad en Antioquia? El reto está en las regiones y su complejo orden público

Resolver la crisis de seguridad, que se agudizó en Antioquia en los últimos cuatro años, será una de las tareas más arduas que tendrá la Fuerza Pública en el nuevo gobierno.
Concluido el mandato del presidente Gustavo Petro, quien hasta el último día insistió en mantener en pie sus controvertidas políticas de Paz Total y Paz Urbana, la administración entrante se alista para retomar la ofensiva contra los grupos armados ilegales.
A diferencia de hace cuatro años, las fuerzas del Estado ahora tendrán que enfrentar un amplio abanico de grupos que se expandió en 101 de los 125 municipios del departamento, disputándose a sangre y fuego rutas del narcotráfico, plazas de vicio, minas ilegales y rentas criminales.
De acuerdo con información de la Gobernación de Antioquia, mientras el Clan del Golfo incrementó su influencia territorial un 74% en los últimos dos años, las disidencias de las Farc crecieron un 75% y el Eln un 6%.
Pese a que desde 2024 las autoridades regionales vienen pidiendo con insistencia que se incremente el pie de fuerza, e incluso en 2025 se invocó la figura de la asistencia militar, será el nuevo gobierno el que deberá liderar un plan de acción para volver a poner a raya a los violentos.