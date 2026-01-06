x

Cuatro personas fueron asesinadas por el Clan del Golfo en Antioquia: víctimas habrían sido citadas por el grupo armado

Las víctimas habrían sido retenidas por el Clan del Golfo y posteriormente asesinadas en cuatro zonas diferentes del Nordeste de Antioquia. Aquí los detalles.

  La Policía de Antioquia confirmó que estas personas habrían sido ultimadas por órdenes de alias "Matías" o "Chuzo", señalado cabecilla de zona del Clan del Golfo en el Nordeste antioqueño. FOTO: Cortesía
    La Policía de Antioquia confirmó que estas personas habrían sido ultimadas por órdenes de alias “Matías” o “Chuzo”, señalado cabecilla de zona del Clan del Golfo en el Nordeste antioqueño. FOTO: Cortesía
Maria Fernanda Quejada Loaiza
Maria Fernanda Quejada Loaiza

Metro

06 de enero de 2026
Conmoción hay en el Nordeste de Antioquia tras el hallazgo sin vida de cuatro personas que estaban desaparecidas desde el lunes, 5 de enero, en los municipios de Amalfi, Vegachí y Remedios.

La información recolectada por las autoridades señala que el domingo 4 de enero, en horas de la noche, integrantes de la subestructura Jorge Iván Arboleda Garcés del Clan del Golfo habrían interceptado e inmovilizado ilegalmente a estas cuatro personas en distintas zonas rurales de Amalfi y Remedios.

Estas personas fueron retenidas contra su voluntad y posteriormente trasladadas hacia sectores apartados, donde finalmente habrían sido ultimadas por órdenes de alias “Matías” o “Chuzo”, señalado cabecilla de zona del Clan del Golfo en el Nordeste antioqueño.

Los cuerpos fueron localizados durante la mañana de este martes 6 de enero en lugares diferentes: uno en Remedios, corregimiento Santa Isabel, a 53 kilómetros del casco urbano; dos más en el municipio de Vegachí, en el corregimiento El Tigre y en la vereda Alejandría; y un cuarto cadáver en la vereda Montebello de Amalfi, a 68 kilómetros del área urbana.

Las víctimas plenamente identificadas corresponden a Yefer Arley Madrigal Ruiz, hallado en el corregimiento Santa Isabel del municipio de Remedios; Juan Carlos Madrigal Ruiz y Jorge Andrés Madrigal Ruiz, encontrados en el corregimiento El Tigre, en Vegachí y en la vereda Montebello de Amalfi, y una cuarta persona que fue encontrada en la vereda Alejandría en Vegachí, que aún no ha sido identificada por parte de Medicina Legal.

Las autoridades confirmaron que tres de las víctimas pertenecían a una misma familia, la cual se dedicada a labores agrícolas y de porcicultura en el municipio de Amalfi.

En dialogo con EL COLOMBIANO, el coronel Luis Fernando Muñoz Guzmán, comandante del Departamento de Policía Antioquia, entregó detalles adicionales sobre lo ocurrido y el curso de las investigaciones.

Estas personas habrían sido citadas por parte el Clan del Golfo al sector de aeropuerto de Amalfi y posteriormente traslados a la vereda Los Monos de Amalfi. El Clan del Golfo vendría señalando a personas foráneas de coadyuvar posiblemente a grupos contrarios. Entendiendo, pues, que esta jurisdicción es un punto estratégico de estructuras criminales donde ejercen control territorial,” explicó el coronel.

Además indicó que dos de los hombres asesinados tenían antecedentes por varios delitos.

“Uno de los fallecidos tenía antecedentes por tráfico ilegal de armas y otro registraba anotaciones por microtráfico”, precisó.

Por el momento, la Policía de Antioquia, dispuso de una cápsula investigativa para esclarecer los móviles y las condiciones en la que presentaron estos homicidios.

