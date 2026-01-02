En inicio de 2026 mataron a seis personas en tres municipios del Valle de Aburrá

Uno de los casos ocurrió a las 8:30 de la mañana de este viernes en la calle 36 sur con la carrera 27G, detrás del hospital Manuel Uribe Ángel, de Envigado. Un hombre, el cual se comenzó a ver merodear por la zona desde los últimos días de 2025 fue asesinado con arma blanca por parte de otra persona, la cual escapó del sector sin dejar rastro.

Los dos primeros días del 2026 ya cobraron la vida de seis personas en el Valle de Aburrá por cuenta de los homicidios registrados en Medellín, Bello y Envigado. En estos violentos días se presentaron desde hechos por intolerancia hasta retaliaciones entre estructuras criminales, de acuerdo con los reportes judiciales.

Los vecinos de la zona reiteraron que al fallecido se le comenzó a ver caminar con su bolso, con aspecto de habitante de calle, aunque se desconocía su origen. Los agentes del CTI de la Fiscalía realizaron la inspección judicial al cuerpo sin vida de este hombre, pero no le encontraron documentación para establecer su identidad.

Más temprano, a la 1:16 de la mañana del viernes, asesinaron en la calle 19 con la carrera 82D, en el barrio Zafra, comuna 16 (Belén), a Jhon Henderson Fernández Romero, de 18 años, a quien conocían dentro de la comunidad como El Chamo por su origen venezolano.

De acuerdo con el reporte judicial, a este extranjero lo balearon instantes después de sostener una discusión con el conductor de una motocicleta cuando iba en su moto. Instantes después del altercado, motorizados le dispararon a Fernández Romero, dejándolo gravemente herido. Alcanzó a caminar hasta una licorera de la zona y la comunidad lo trasladó a la Unidad Intermedia de Belén, donde llegó sin signos vitales.

Durante el primer día del año se presentaron otros cuatro homicidios en el Valle de Aburrá, finalizando la jornada con el crimen de Jhonatan Fernando Toro Rincón, de 31 años, en hechos ocurridos en el barrio La Iguaná, en la comuna 7 (Robledo), de Medellín.

El crimen de este hombre, conocido con el alias de Caramanta, por su lugar de nacimiento, se produjo en la carrera 65 con la calle 59, en el sendero peatonal del Cerro El Volador. Según el reporte judicial, a este hombre lo balearon en siete ocasiones cuando se encontraba en la zona, provocándole la muerte en el lugar de los hechos, en un caso que estaría vinculado con una retaliación de estructuras criminales.

Alias Caramanta tenía antecedentes por los delitos de porte y tráfico de estupefacientes (12 de agosto de 2014), homicidio (28 de octubre de 2014) y violencia intrafamiliar contra una mujer menor de edad (28 de septiembre de 2020). Había sido capturado en 2015 por el homicidio, delito por el cual fue dejado bajo libertad condicional en 2023, pero al no cumplir con los requerimientos judiciales, le volvieron a ordenar la medida de aseguramiento en centro carcelario el pasado 23 de diciembre.

Sobre las 4:10 de la tarde del pasado jueves, en el barrio Cinco Estrellas, de Bello, una mujer alertó del hallazgo de dos cuerpos embolsados, los cuales habrían quedado abandonados en la zona desde el pasado 29 de diciembre, según las primeras evaluaciones. A las víctimas no las identificaron, debido a que los agentes de la Sijín de la Policía Metropolitana no los extrajeron de sus envolturas.